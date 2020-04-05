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أخبار العالم

فلسطين تسجل ارتفاعا جديدا في إصابات فيروس كورونا

الأحد 05/أبريل/2020 - 11:55 م
صدى البلد
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حسام رضوان
أعلنت فلسطين اليوم، الأحد، ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

وقالت السلطات الصحية في فلسطين إنه تم تسجيل 3 إصابات جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع بذلك إجمالي الإصابات في فلسطين إلى 237 شخصا.

كان المتحدث باسم الحكومة الفلسطينية، إبراهيم ملحم قال يوم الأحد إن وزارة الصحة سجلت 6 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد، لترتفع حصيلة الإصابات المسجلة إلى 234 حالة. 

وأوضح ملحم في بيان نشره عبر صفحته الرسمية بموقع "فيسبوك" انه تم تسجيل 6 اصابات جديدة في بيتونيا بمحافظة رام الله والبيرة، ما يرفع عدد الإصابات المسجلة في فلسطين إلى 234".

وأضاف: "الحالات الست هي لزوجة وأبناها مصاب سبق أن سجلت إصابته يوم أمس السبت، بسبب مخالطته أحد العمال المصابين".

وتابع: "أربعة من بين المصابين هم أطفال تتراوح أعمارهم ما بين 3- 15 عامًا، إضافة إلى شاب يبلغ من العمر 18 عامًا".

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