AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

حقيقة انضمام ثنائي الأهلي لبيراميدز.. عبدالله السعيد يوضح

الإثنين 06/أبريل/2020 - 01:11 ص
أحمد فتحي
أحمد فتحي
Advertisements
حسام الحارتي

علق عبد الله السعيد لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز على اعتزال حسام عاشور لاعب الأهلي قائلا: "عاشور صاحب قرارالاعتزال او الاستمرار".

وأضاف عبد الله السعيد في تصريحات هاتفية لفضائية "أون تايم سبورتس"، أن انضمام ثنائي الأهلي " أحمد فتحي وشريف إكرامي "، في أيد مجلس إدارة نادي بيراميدز.


وأوضح  عبد الله السعيد أنه يقوم بممارسة كافة التدريبات الرياضية اليومية داخل منزله من أجل الحفاظ على لياقته البدنية والاستعداد التام عقب قرار عودة النشاط الرياضي من جديد.

وتابع: "كافة اللاعبين وافقوا على مبادرة مجلس الإدارة بخصم 20 % من مسستحقاتهم المالية لمواجهة فيروس كورونا".

وطالب عبد الله السعيد كافة اللاعبين بتقديم الدعم اللازم لمواجهة فيروس كورونا وتوعية المواطنين من خلال السوشيال ميديا للخروج من تلك الأزمة .

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

فتح الله: أحمد فتحي وشريف إكرامي يمثلان إضافة قوية حال انضمامهما لبيراميدز

عبد الله السعيد: فضلت الأهلي على الزمالك وقضيت به أفضل فترات حياتي.. فيديو

عبد الله بكري يكشف حقيقة التوقيع لـ الأهلي

نادر شوقي: برشلونة الأقرب لإقامة مهرجان اعتزال متعب.. ورمضان صبحي نجم كبير

قفشة يكشف سبب تواجده بدكة البدلاء لحساب عبد الله السعيد

عودة عبد الله السعيد للأهلي.. فايلر يجيب

ترشيحاتنا

جيب فوق الركبة.. نسرين أمين تثير الجدل بإطلالة جريئة

بجمبسوت جينز.. نرمين الفقى تخطف الأنظار بإطلالة بسيطة

وزارة الكهرباء تلغي نظام الممارسة وتستبدله بالعدادات الكودية .. تفاصيل

إعلامية صينية توجه رسالة هامة للشعب المصري للوقاية من كورونا.. فيديو

التعليم تشرح بالفيديو : كيف تستخدم المكتبة الرقمية في اعداد المشروعات البحثية ؟

على البحر .. نرمين الفقي تبهر الجمهور بإطلالة الشاطئ

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طرق تنظيف انسداد عيون البوتاجاز الكهرباء والغاز

بجمبسوت جينز.. نرمين الفقى تخطف الأنظار بإطلالة بسيطة

لـ الرجال.. إليك أهم 5 نصائح يجب أتباعها عند دخولك المطبخ