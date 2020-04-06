حقيقة انضمام ثنائي الأهلي لبيراميدز.. عبدالله السعيد يوضح

علق عبد الله السعيد لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز على اعتزال حسام عاشور لاعب الأهلي قائلا: "عاشور صاحب قرارالاعتزال او الاستمرار".

وأضاف عبد الله السعيد في تصريحات هاتفية لفضائية "أون تايم سبورتس"، أن انضمام ثنائي الأهلي " أحمد فتحي وشريف إكرامي "، في أيد مجلس إدارة نادي بيراميدز.





وأوضح عبد الله السعيد أنه يقوم بممارسة كافة التدريبات الرياضية اليومية داخل منزله من أجل الحفاظ على لياقته البدنية والاستعداد التام عقب قرار عودة النشاط الرياضي من جديد.



