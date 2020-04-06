إصابة نمر بحديقة حيوان نيويورك بـ كورونا

كشفت السلطات الطبية الأمريكية، اليوم الإثنين، عن إصابة نمر في حديقة حيوان نيويورك بفيروس كورونا المستجد.





وقالت السلطات الأمريكية إن النمر، البالغ من العمر 4 سنوات، ظهرت عليه أعراض كورونا من سعال جاف وغيرها، لتثبت التحليل إصابته بكورونا.





كما ظهرت بعض الأعراض على حيوانات داخل حديقة الحيوان ذاتها.





وقال حاكم ولاية نيويورك الأمريكية، أندرو كومو، أمس الأحد، إن الولاية سجلت 594 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال 24 ساعة ليرتفع الإجمالي في الولاية إلى 4159 حالة.





وأضاف كومو في تصريحات نقلتها شبكة "سي.إن.إن" الأمريكية: "الولاية سجلت 8327 إصابة جديدة بالفيروس المستجد خلال 24 ساعة، ليصل إجمالي الإصابات 122031 ألف مصاب".





وشهدت مدينة نيويورك أغلب حالات الوفاة بسبب الوباء في الولايات المتحدة، كما أن الولاية التي تحمل الاسم نفسه، تشهد عدد إصابات يقارب عدد المصابين في إيطاليا.