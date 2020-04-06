محافظ الإسكندرية يعلق على ازدحام الكورنيش بالمواطنين والباعة الجائلين.. فيديو

قال اللواء محمد الشريف محافظ الاسكندرية، إن الجمعة الماضية شهدت تكدسات وازدحام علي شواطئ الاسكندرية بالرغم من إغلاق جميع الشواطئ.





وأضاف اللواء محمد الشريف خلال مداخلة هاتفية في برنامج "القاهرة الان" المذاع علي قناة "الحدث" الفضائية، أنه تم اغلاق جميع الشواطئ والحدائق والمنتزهات حافظا علي صحة المواطنين وعدم انتشار وباء فيروس كورونا بينهم.





وتابع محافظ الاسكندرية، أن مسؤولي المحافظة والموظفين كانوا يمرون في شارع الكورنيش من الساعة ٨ صباحا ولاحظوا في الساعة ٣ عصرا ازدحام علي الكورنيش وقاموا بمناشدة المواطنين لكي لا يكون هناك تجمعات وبالفعل الجميع نفذ تلك المنشادات وذهبوا الي بيوتهم.





وأوضح اللواء محمد الشريف، أن أمس كان هناك التزام كامل من المواطنين ولم يكن هناك اي زحام او تجمعات علي كورنيش الاسكندرية.





وأشار إلي أن، تم اغلاق الأسواق الاسبوعية تماما ولكن الأسواق اليومية تم تنظيمها بحيث تكون الباعة الجائلين متباعدين عن بعض ولا يكون هناك ازدحام من قبل المواطنين.