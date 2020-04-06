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فن

تعليق جرىء من سيرين عبد النور على هروب مواطن من الحجر الصحي

الإثنين 06/أبريل/2020 - 02:39 ص
سيرين عبد النور
سيرين عبد النور
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آيه عاطف
علقت الفنانة سيرين عبد النور، بشكل جريء على هروب أحد المواطنين اللبنانين من الحجر الصحي، وذلك من خلال حسابها الرسمي على تطبيق "تويتر".


وقالت سيرين عبد النور: "طيب معقول هيدا يللي هرب ؟؟؟ يا عمي ما بخاف اذا كان مريض يعدي اهلو ضروري  اهلو  يهربو منو ١٤ يوم".


بينما جاء نص الخبر كالتالي :"فرار أحد اللبنانيين القادمين من أبو ظبي في خلال سير حافلة الركاب من المطار إلى مركز الحجر والقوى الأمنية تعمل على ملاحقته".


يذكر أن نشرت سيرين عيد النور، صورة جديدة لها تجمعها مع عائلتها من خلال حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام.


وعلقت سيرين عبد النور قائلة : "اليوم عيد الشعنينة والكورونا وما رح تغير جمعتنا وفرحتنا بحبكم ينهال عليكم #خليك_بالبيت ". 
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