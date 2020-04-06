بعد تدهور حالته الصحية.. من يتولى مهام رئيس وزراء بريطانيا؟

الكثير من التساؤلات عن مصير المملكة المتحدة بعد دخول بوريس جونسون رئيس الوزراء المستشفى بسبب تدهور حالته الصحية جراء إصابته بفيروس كورونا التاجي (كوفيد-19).





ووفقا لصحيفة جارديان البريطانية فمن المتوقع ان يتولى مهام إدارة البلاد دومينيك راب وزير أول للخارجية البريطانية، وهو نائب رئيس الوزراء جونسون، وذلك حالة عدم إستطاعة جونسون على ممارسة مهام عمله الفترة المقبلة.





ويأتي ترشيح دومينيك باعتباره نائب لـ جونسون، على الرغم من دراية وزراء غيره بالوضع الحالي في بريطانيا مثل وزير الصحة مات هانكوك، والمستشار ريشي سوناك، ولكن أصر مساعدو رئيس الوزراء على أنه يستطيع الاستمرار في ممارسة عمله من خلال استخدام الفيديو، مثل الاجتماعات الذي عقدها مسبقا.





ويذكر أن حالة إصابة دومينيك أيضا فسيتم استبداله برئيس المحافظين إسحاق ليفيدو، حيث بدا على دومينيك أعراض إصابته بفيروس كورونا الاسبوع الماضي.