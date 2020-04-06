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سيارات

كيفية الحفاظ على بطارية السيارة من السرقة

الإثنين 06/أبريل/2020 - 06:00 م
كيفية الحفاظ علي
كيفية الحفاظ علي بطارية السيارة من السرقة
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اشرف عطية
الحفاظ على سيارتك من السرقة أمر لا بد منه وهو محط اهتمام الكثيرين، ولكن مؤخرا أصبحنا نسمع ونشاهد حوادث سرقة بطارية السيارة وهو أمر مزعج للغاية، وفي هذا السياق نطرح عليكم بعض النصائح التي تحمي بطارية سيارتك من السرقة. 

نصائح لحماية بطارية سيارتك من السرقة :


1- قم بتركيب جهاز إنذار قوي وقم بتوصيله بكابوت السيارة ليصدر إنذارا عن فتح الكابوت.


2- اركن السيارة في مكان قريب من مسكنك. 


3- ركب قفصا حديديا أعلى البطارية واحرص على عزله جيدا لتجنب حدوث ماس كهربائي.


4- احم واير فتح الكابوت بتثبيت قطعة من البلاستيك المقوي علي الطرف الظاهر من أسفل الكابوت لتجنب فتحه من الخارج لأن هذه الطريقة هي الأمثل لتسد جميع الطرق على السارق.

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