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رياضة

تعرف على رد فعل لاعبي ريال مدريد بعد قرار تخفيض رواتبهم

الإثنين 06/أبريل/2020 - 08:24 ص
صدى البلد
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عمر سلامة
كشفت صحيفة "ديفنسا سنترال" الإسبانية، عن تفاصيل اجتماع فلورنتينو بيريزk رئيس ريال مدريد، برباعي الفريق سيرجيو راموس، ومارسيلو، ورافاييل فاران، وكريم بنزيما، للحديث معهم بشأن قرار تخفيض الرواتب الذي سيتخذه النادي، في ظل توقف النشاط الرياضي بسبب تفشي فيروس كورونا المُستجد "كوفيد 19".

وقالت صحيفة "ماركا" الإسبانية، إن النادي الملكي بدأ التواصل مع لاعبيه بشأن تخفيض رواتبهم.

وبحسب الصحيفة، فإن بيريز عقد اجتماعا بالفيديو مع قادة الفريق الأربعة، سيرجيو راموس، ومارسيلو، بالإضافة إلى رافاييل فاران، وكريم بنزيما.

وأوضحت الصحيفة، أنّ القادة الأربعة أكدوا لـ "بيريز" تفهمهم لاتخاذ قرار تخفيض الأجور، مشيرة إلى أن اللاعبين أبدوا ترحيبهم بالأمر، في ظل توقف كل شيء.

يُذكر أن كل من أندية برشلونة وأتلتيكو مدريد وأيضًا إسبانيول، قد خفضت رواتب لاعبيهم والموظفين بعد الحصول على موافقتهم، بنسبة 70% استنادًا لـ قانون "ERTE"، الذي يتيح للأندية والمؤسسات تخفيض عدد ساعات العمل والرواتب بسبب حالة الطوارئ في البلاد.

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