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حوادث

متهمون بقتل جارهم في مشاجرة.. حبس عامل زراعي ونجله في الشرقية

الإثنين 06/أبريل/2020 - 11:11 ص
اللواء عاطف مهران
اللواء عاطف مهران مدير أمن الشرقية
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محمد الطحاوي

قررت نيابة منيا القمح، حجز مزارع ونجله لحين ورود تحريات المباحث، لاتهامهما بالتسبب في وفاة جارهم أثناء التشاجر معه بسبب خلافات الجيرة. 

 

وقررت النيابة انتداب الطب الشرعي لتشريح جثة مواطن توفي في مشاجرة بسبب خلافات الجيرة بقرية تلبانة بمركز منيا القمح بمحافظة الشرقية. 

 

وتمكنت الأجهزة الأمنية بمركز شرطة منيا القمح برئاسة المقدم محمد فؤاد رئيس المباحث، مساء اليوم، من ضبط شخصين في واقعة مقتل مواطن بقرية تلبانة إثر مشاجرة مع جيرانه بسبب خلافات الجيرة، وتمت  إحالتهما إلي نيابة منيا القمح وجار تحرير محضر بالواقعة. 


كان اللواء عاطف مهران، مدير أمن الشرقية، تلقي إخطارا من العميد عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد ورود بلاغ بنشوب مشاجرة بقرية تلبانة بمركز منيا القمح، ومصرع أحد طرفيها. 


وعلي الفور انتقل رجال مباحث المركز برئاسة المقدم محمد فؤاد وتبين وفاة أحد الأهالى، وكشفت التحريات نشوب مشاجرة بسبب خلافات الجيرة والخلاف حول قيام أحدهم بوضع دراجته البخارية أمام منزل الثانى، وتبين من التحريات عدم وجود إصابات ظاهرية فى جثة المتوفى ويرجح أن تكون الوفاة نتيجة أزمة قلبية. 

 

وجرى التحفظ علي الجثة تحت تصرف النيابة العامة وانتظارًا لقرارها بتشريح الجثة لبيان سبب الوفاة، وجارٍ تحرير محضر بالواقعة. 

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