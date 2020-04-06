إجازة جبرية.. زوجان محبوسان في جزر المالديف.. تفاصيل بالصور

اتخذت كل دول العالم حذرها من فيروس كورونا ، و بدأت كل دولة تنبه رعاياها وتحاول إعادتهم إلى أراضيهم بأي وسيلة إذا رغبوا ، لأن الجميع قرر أن يغلق حدوده أمام الجميع للوقاية من فيروس كورونا ، فقد تم لإلغاء كل الرحلات الترفيهية والأفراح والتجمعات في كل البلدان خوفا من تفشي كورونا بين المواطنين .





وفقا لما ورد في " روسيا اليوم" ، أن الزوج راؤول البالغ من العمر 28 عاما ، وزوجته أوليفيا البالغة 27 عاما يقضيان إجازة جبرية في أحد فنادق جزر المالديف بسبب إغلاق المطارات وعدم السماح لهم العودة إلى جنوب إفريقيا موطنهما .





اعتقد الزوجان قبل سفرهما لقضاء شهر العسل أن السلطات ستمنعهما بسبب فيروس كورونا ، إلا أن الأوضاع لم تكن قد وصلت لتلك الحالة الصعبة بعد ، فسافرا وبعد أيام أعلنت معظم الدول إغلاق المطارات متضمنة جزر المالديف .





قال الزوجان بالنسبة لأي زوجين أن إجازة في جزر المالديف هي أمنية وأجمل حلم يمكن تحقيقه لا انهم لا يعرفان متى سيعودان إلى موطنهما وذلك الشعور افسد عليهما إجازتهما ، بالرغم من التخفيض الشديد الذي قام به الفندق لهم للتسهيل عليهما إلا أن مصاريف الإجازة أصبحت مكلفة للغاية عليهما.