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منوعات

إجازة جبرية.. زوجان محبوسان في جزر المالديف.. تفاصيل بالصور

الإثنين 06/أبريل/2020 - 12:01 م
صدى البلد
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مريم صليب
اتخذت كل دول العالم حذرها من فيروس كورونا ، و بدأت كل دولة تنبه رعاياها وتحاول إعادتهم إلى أراضيهم بأي وسيلة إذا رغبوا ، لأن الجميع قرر أن يغلق حدوده أمام الجميع للوقاية من فيروس كورونا ، فقد تم لإلغاء كل الرحلات الترفيهية والأفراح والتجمعات في كل البلدان خوفا من تفشي كورونا بين المواطنين . 

وفقا لما ورد في " روسيا اليوم" ، أن الزوج راؤول  البالغ من العمر 28 عاما ، وزوجته أوليفيا البالغة 27 عاما يقضيان إجازة جبرية في أحد فنادق جزر المالديف بسبب إغلاق المطارات وعدم السماح لهم العودة إلى جنوب إفريقيا موطنهما . 

اعتقد الزوجان قبل سفرهما لقضاء شهر العسل أن السلطات ستمنعهما بسبب فيروس كورونا ، إلا أن الأوضاع لم تكن قد وصلت لتلك الحالة الصعبة بعد ، فسافرا وبعد أيام أعلنت معظم الدول إغلاق المطارات متضمنة جزر المالديف . 

قال الزوجان بالنسبة لأي زوجين أن إجازة في جزر المالديف هي أمنية وأجمل حلم يمكن تحقيقه لا انهم لا يعرفان متى سيعودان إلى موطنهما وذلك الشعور افسد عليهما إجازتهما ، بالرغم من التخفيض الشديد الذي قام به الفندق لهم للتسهيل عليهما إلا أن مصاريف الإجازة أصبحت مكلفة للغاية عليهما.
إجازة جبرية.. زوجان محبوسان في جزر المالديف.. تفاصيل بالصور
إجازة جبرية.. زوجان محبوسان في جزر المالديف.. تفاصيل بالصور
إجازة جبرية.. زوجان محبوسان في جزر المالديف.. تفاصيل بالصور
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