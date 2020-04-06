AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

استشارى نفسي: التوتر والقلق الشديد يؤثر بالسلب على المناعة..فيديو

الإثنين 06/أبريل/2020 - 12:42 م
صدى البلد
Advertisements
آيات أحمد
قال الدكتور كريم درويش، استشاري الطب النفسي، إنه يجب عدم الشعور بالخوف والقلق الشديد من الإصابة بفيروس كورونا، لأنهم طوال الوقت يراقبون اعراضهم الجسدية والتنفس والكحة، مؤكدًا ان الانتظار او الخوف يعمل على تفاقم الازمة وتكبيرها،  لافتًا إلى أن الأعراض ستظهر فى حالة الإصابة بالمرض ولكن يجيب عدم التأهب لها.

وأضاف استشاري الطب النفسي، فى مداخلة هاتفية على فضائية " "، أن الوهم بظهور أعراض فيروس كورونا خطير على الصحة النفسية للشخص ويجب ألا نوهم أنفسنا، مشيرًا إلى أنه يجب اتباع الإجراءات الاحترازية للحفاظ على أنفسنا من الإصابة من فيروس كورونا المستجد، مؤكدًا أنه يجب عدم المبالغة بالخوف والقلق والتوتر من الفيروس.

وتابع ان شائعات السوشيال ميديا تعمل على زيادة القلق والتوتر فى نفوس المواطنين، ونصح المواطنين باتخاذ المعلومات الصحيحة من وزارة الصحة فقط، موضحًا أن المواطن شعر بالجدية فى التعامل مع فيروس كورونا مع اتخاذ الحكومة الاجراءات الاحترازية.

وأشار إلى أنه يجب اتخاذ المعلومات حول التعامل مع فيروس كورونا من المصادر الرسمية والابتعاد عن متابعة الشائعات، موضحًا انه على الجميع الاهتمام بالنظافةا لشخصية وتوقية المناعة وتقليل القلق والتوتر لمواجهة كورونا، لافتًا إلى أن التوتر والقلق الشديد يؤثر بالسلب على مناعة الإنسان ولذلك يجب الحفاظ على الروح المعنوية المرتفعة.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الخوف والذعر يهددانك بالإصابة بـ فيروس كورونا.. تفاصيل

مع تفشي كورونا.. 8 طرق للتعامل مع القلق النفسي

هتخف لوحدك.. استشارى مناعة يكشف الفرق بين أعراض الكورونا والأنفلونزا.. فيديو

للتغلب على القلق من كورونا.. نصائح وتوجيهات من الصحة للمواطنين خلال تواجدهم بالمنزل

تعرضك لفيروس كورونا.. علامات تؤكد ضعف مناعتك

احمي النفسية.. علاقة كورونا بالاكتئاب وطرق العلاج

ترشيحاتنا

الصحة العالمية: 85% من إصابات كورونا في مصر لا تحتاج إلى دواء

لا يشرب الخمر ولا يحب الدخان.. فنانة شهيرة تكشف علاقتها بـ معمر القذافى

ليلة النصف من شعبان يغفر الله للجميع باستثناء هذا الشخص .. علي جمعة يكشف عنه

عاش هنا يوثق تسبب سراج منير فى وفاة والده.. واسرار علاقته بـ ميمى شكيب وفيلم تسبب فى إفلاسه.. وكواليس نجاته من الأسر بألمانيا

التنمية المحلية: إغلاق آلاف الأسواق والمقاهي والمراكز التعليمية.. ومحاكمات عسكرية للمخالفين.. فيديو

اسمه الحقيقي مفاجأة.. 10 معلومات عن أوكا في عيد ميلاده

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بـ فستان كاجوال .. طليقة خالد عليش تتألق فى أحدث ظهور

صور مرعبة.. جثامين قتلى كورونا تملأ أركان مستشفيات نيويورك

تعافي طفل ذي 6 أعوام من كورونا بعد صراع أسبوعين .. تفاصيل