استشارى نفسي: التوتر والقلق الشديد يؤثر بالسلب على المناعة..فيديو

قال الدكتور كريم درويش، استشاري الطب النفسي، إنه يجب عدم الشعور بالخوف والقلق الشديد من الإصابة بفيروس كورونا، لأنهم طوال الوقت يراقبون اعراضهم الجسدية والتنفس والكحة، مؤكدًا ان الانتظار او الخوف يعمل على تفاقم الازمة وتكبيرها، لافتًا إلى أن الأعراض ستظهر فى حالة الإصابة بالمرض ولكن يجيب عدم التأهب لها.





وأضاف استشاري الطب النفسي، فى مداخلة هاتفية على فضائية " "، أن الوهم بظهور أعراض فيروس كورونا خطير على الصحة النفسية للشخص ويجب ألا نوهم أنفسنا، مشيرًا إلى أنه يجب اتباع الإجراءات الاحترازية للحفاظ على أنفسنا من الإصابة من فيروس كورونا المستجد، مؤكدًا أنه يجب عدم المبالغة بالخوف والقلق والتوتر من الفيروس.





وتابع ان شائعات السوشيال ميديا تعمل على زيادة القلق والتوتر فى نفوس المواطنين، ونصح المواطنين باتخاذ المعلومات الصحيحة من وزارة الصحة فقط، موضحًا أن المواطن شعر بالجدية فى التعامل مع فيروس كورونا مع اتخاذ الحكومة الاجراءات الاحترازية.





وأشار إلى أنه يجب اتخاذ المعلومات حول التعامل مع فيروس كورونا من المصادر الرسمية والابتعاد عن متابعة الشائعات، موضحًا انه على الجميع الاهتمام بالنظافةا لشخصية وتوقية المناعة وتقليل القلق والتوتر لمواجهة كورونا، لافتًا إلى أن التوتر والقلق الشديد يؤثر بالسلب على مناعة الإنسان ولذلك يجب الحفاظ على الروح المعنوية المرتفعة.