البيت الأبيض: على الأمريكيين التأهب لأسبوع "الموت"

قال مسئولون بالبيت الأبيض، اليوم الإثنين ، إن على الأمريكيين التأهب لأسبوع من "الموت" و"الحزن" مع تجاوز عدد حالات الإصابة بفيروس "كورونا" المستجد "كوفيد-19" في الولايات المتحدة وحدها، حالات الإصابة في إسبانيا وإيطاليا -أعلى بلدان أوروبيان في عدد الإصابات والوفيات- مجتمعتين، وفقا لما أفادت صحيفة "نيويورك تايمز" عبر موقعها الإلكتروني.





وقالت الصحيفة إنه مع تباطؤ وقلة اختبارات كشف الإصابة بالفيروس في العديد من المناطق بالولايات المتحدة، والمعلومات عن أن نسبة قد تصل إلى نصف عدد المصابين بالفيروس قد لا يظهرون أعراض الإصابة وبإمكانهم نقل العدوى لآخرين، فإن الإصابات المؤكدة في البلاد، والتي تجاوزت 336 ألف حالة تعكس فداحة الأزمة.





ونقلت عن مسئولين بقطاع الصحة العامة أنه حتى حصيلة الوفاة المتزايدة ، والتي تقترب من 10 آلاف حالة،لا يمكنها توضيح المدى الحقيقي لتفشي الوباء الذي يعصف بالولايات المتحدة، لا سيما مع اتصاف عملية إحصاء الوفيات بالفوضوية وغياب التنظيم والموارد.





يأتي ذلك بعد يوم من إعلان الرئيس دونالد ترامب 5 ولايات أمريكية كمناطق كوارث مع تسارع وتيرة انتشار العدوى فيها، ليصل إجمالي الولايات التي أعلنت كمناطق كوارث إلى 6 ولايات، حيث كانت نيويورك -الولاية الأكثر تضررا من الفيروس- أول ولاية اتُّخذ فيها هذا الإجراء، الشهر الماضي.