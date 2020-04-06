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اقتصاد

الدولار يستقر أمام الجنيه للأسبوع الثالث على التوالي بالبنوك.. اعرف الأسعار

الإثنين 06/أبريل/2020 - 06:02 م
دولار
دولار
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محمد يحيي

شهد سعر صرف الدولار مقابل الجنيه للأسبوع الثالث على التوالي في البنوك، استقرارا في نهاية تعاملات اليوم، الإثنين، ليصل سعره في المتوسط لدى البنك المركزي عند 15.69 جنيه للشراء و 15.79 جنيه للبيع.


ووصل أدنى سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في بنكي الأهلي ومصر لـ 15.68 جنيه للشراء و 15.78 جنيه للبيع.

 

وسجل سعر الدولار مقابل الجنيه في معظم البنوك من بينها "المصرف المتحد، التعمير والإسكان، الإسكندرية، بلوم، البنك الأهلي الكويتي، المصرف العربي الدولي، التجاري الدولي، الاستثمار العربي، المصري الخليجي، البركة، التنمية الصناعية، تنمية الصادرات، عودة، قناة السويس، الكويت الوطني، كريدي أجريكول، إتش إس بي سي"، عند 15.7 جنيه للشراء و 15.8 جنيه للبيع.

 

وكان أعلى سعر للدولار مقابل الجنيه في بنكي " مصر إيران للتنمية"، مصرف أبوظبي الإسلامي للتنمية" عند 15.71 و 15.72 جنيه للشراء و 15.81 و 15.82 جنيه للبيع.

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