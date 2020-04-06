المنصور للسيارات وشل تتكفلان بصيانة مجانية للأطباء والممرضين

قررت شركة المنصور للسيارات وكيل شيفروليه و أ وبل في مصر بالتعاون مع شركة شل هيلكس تقديم الشكر للمجهودات الكبيرة التي يقدمها أطباء وممرضو مصر، ودعما للجهود التي يبذلونها في التصدي لانتشار فيروس كورونا ، فقد أعلنت الشركة عن تقديم الصيانة الدورية مجانا للأطباء البشريين والممرضين بالتعاون مع شل لعملاء أوبل و شيفروليه "الملاكي " في مراكز خدمة المنصور للسيارات.







وتعد هذه المبادرة بمثابة رسالة شكر وتقدير من المنصور للسيارات وشل لكل أطباء وممرضي مصر على الجهود المبذولة.





ويمكن للأطباء والممرضين من ملاك أوبل وشيفروليه " ملاكي " الاستفادة من المبادرة من خلال الاتصال على رقم 16424 لحجز موعد الصيانة في أحد مراكز خدمة المنصور للسيارات.