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سيارات

المنصور للسيارات وشل تتكفلان بصيانة مجانية للأطباء والممرضين

الإثنين 06/أبريل/2020 - 06:42 م
شركة المنصور للسيارات
شركة المنصور للسيارات
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اشرف عطية

قررت شركة المنصور للسيارات وكيل شيفروليه وأوبل في مصر بالتعاون مع شركة شل هيلكس تقديم الشكر للمجهودات الكبيرة التي يقدمها أطباء وممرضو مصر، ودعما للجهود التي يبذلونها في التصدي لانتشار فيروس كورونا ،  فقد أعلنت الشركة عن تقديم الصيانة الدورية مجانا للأطباء البشريين والممرضين بالتعاون مع شل لعملاء أوبل و شيفروليه "الملاكي " في مراكز خدمة المنصور للسيارات.


وتعد هذه المبادرة بمثابة رسالة شكر وتقدير من المنصور للسيارات وشل  لكل أطباء وممرضي مصر على الجهود المبذولة.


ويمكن للأطباء والممرضين من ملاك أوبل وشيفروليه  " ملاكي "  الاستفادة من المبادرة من خلال الاتصال على رقم 16424 لحجز موعد الصيانة  في أحد مراكز خدمة المنصور للسيارات.

المنصور للسيارات وشل تتكفلان بصيانة مجانية للأطباء والممرضين
المنصور للسيارات وشل تتكفلان بصيانة مجانية للأطباء والممرضين
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