أهم مميزات شيفرولية ترافيرس 2021 chevrolet traverse .. صور

كشفت شركة شيفرولية العالمية، عن صور موديل ترافيرس 2021، حصريا، في الولايات المتحدة الامريكية، بتصميم جديد مميز للغاية بمزيج من الطابع الفخم و الناعم و الهجومي.



وتأتي السيارة بالعديد من المميزات التي تجعلها تتربع علي عرش السيارات الكبيرة حيث انها متاحة بخيارات مقاعد جديدة ونظام ترفيهي محسن يدعم كلًا من أندرويد أوتو اللاسلكي وآبل كاربلاي اللاسلكي، وهناك تغييرات إضافية محدودة، لكن سقف Dual SkyScape يمتلك الآن مظلة كهربائية، وتشمل المزايا الأخرى شاشة معلومات السائق المتوفرة حديثًا قياس 8 بوصة، بالإضافة إلى عداد سرعة رقمي، من بين أمور أخرى .





ويميزها ايضا محركها الكبير لانها ستأتي بمحرك V6 سعة 3600 سي سي ، والذي يولد قوة 310 حصان و360 نيوتن.متر من عزم الدوران، ويتصل المحرك بناقل حركة أوتوماتيكي من 9 سرعات ويتاح منها خيار دفع رباعي .





و بها الكثير من مميزات الأمان وتشمل على نظام فرامل تلقائي في حالات الطوارئ، وفرامل أمامي مع نظام كشف المشاة، ومساعد الحفاظ على المسار مع تحذير مغادرة المسار، وسيحصل المشترون أيضًا على نظام تنبيه الاصطدام الأمامي، ومؤشر المسافة، والمصابيح الأمامية التلقائية عالية الشعاع IntelliBeam، كما يتوفر نظام تثبيت السرعة التكيفي المتقدم في طرز 3LT وRS وPremier، كما يحصل طرازي Premier وHigh Country أيضًا على نظام تنبيه الأمان في المقعد بشكل قياسي.



