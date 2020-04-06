شاهد.. الزحام في شارعي الهرم وفيصل قبل ساعة من حظر التجول

وتحاول الحكومة بكل جهودها منع التجمعات للحد من تفشى فيروس كورونا ولكن يلزمها معاونة المواطنين لعودة الحياة الى طبيعتها مرة اخرى.





ويستمر حظر التجول حتى ٦ صباحا يوميا، وتم تطبيقه ضمن الإجراءات الاحترازية التى تتخذها الدولة لمجابهة فيروس كورونا، ولحماية المواطنين من أي أخطار قد يتعرضون لها.









وكان مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء أصدر عدة قرارات لمواجهة انتشار فيروس كورونا من خلال مؤتمر صحفي.









تضمنت القرارات حظر حركة المواطنين فى الطرق العامة من الساعة السابعة مساء وحتى السادسة صباحا و بدأ تطبيقها من الأربعاء قبل الماضى ومد تأجيل الدراسة لأسبوعين إضافيين وإيقاف المواصلات العامة والخاصة أثناء فترة الحظر وإغلاق كافة المحال التجارية من الخامسة مساء إلى السادسة صباحا.