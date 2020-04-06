بعد إصابة طبيب بـ كورونا .. تحذيرات من كارثة بمستشفي الدمرداش

تابعت لجنة الشباب بالنقابة العامة للأطباء بقلق خلال الساعات الماضية الأحداث بمستشفى الدمرداش، والتي تنذر بتكرار كارثة ومأساة معهد الأورام بنشر العدوى بين أعضاء الفريق الطبي وذلك بعد تأكيد إصابة طبيب امتياز بفيروس كورونا بمستشفى الدمرداش بقسم النساء والتوليد التابع لجامعة عين شمس.





وقامت إدارة مكافحة العدوى بالمستشفى بعمل مسحات وفحص لبعض المخالطين للحالة دونًا عن الآخرين وبالأخص أطباء الإمتياز زملاء الحالة والأكثر عرضة للعدوى، حيث رفضت عمل الفحص وأخذ المسحات بل ويتم تهديد أطباء الامتياز وإجبارهم للعودة للعمل دون فحصهم، مما يعرض المريض لخطر العدوى ولكافة الزملاء من الكوادر الطبية.





وعلى هذا فإن لجنة الشباب تطلب من جميع الجهات بالدولة تحمل مسئوليتها نحو حماية الفريق الطبي فالأطباء هم خط الدفاع الأول وإصابتهم بالعدوى تؤدي لـ الانهيار وعدم القدرة على التصدي للوباء .



