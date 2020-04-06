AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

بعد إصابة طبيب بـ كورونا .. تحذيرات من كارثة بمستشفي الدمرداش

الإثنين 06/أبريل/2020 - 07:41 م
صدى البلد
Advertisements
محمد غالي
تابعت لجنة الشباب بالنقابة العامة للأطباء بقلق خلال الساعات الماضية الأحداث بمستشفى الدمرداش، والتي تنذر بتكرار كارثة ومأساة معهد الأورام بنشر العدوى بين أعضاء الفريق الطبي وذلك بعد تأكيد إصابة طبيب امتياز بفيروس كورونا بمستشفى الدمرداش بقسم النساء والتوليد التابع لجامعة عين شمس.

وقامت إدارة مكافحة العدوى بالمستشفى بعمل مسحات وفحص لبعض المخالطين للحالة دونًا عن الآخرين وبالأخص أطباء الإمتياز زملاء الحالة والأكثر عرضة للعدوى، حيث رفضت عمل الفحص وأخذ المسحات بل ويتم تهديد أطباء الامتياز وإجبارهم للعودة للعمل دون فحصهم، مما يعرض المريض لخطر العدوى ولكافة الزملاء من الكوادر الطبية.   

وعلى هذا فإن لجنة الشباب تطلب من جميع الجهات بالدولة تحمل مسئوليتها نحو حماية الفريق الطبي فالأطباء هم خط الدفاع الأول وإصابتهم بالعدوى تؤدي لـ الانهيار وعدم القدرة على التصدي للوباء .

وتدعو لجنة الشباب الأطباء الى التمسك بحقوقهم وتطبيق بروتوكول وزارة الصحة والذي بدوره يؤكد على عدم عمل أعضاء الفريق الطبي الذين خالطوا حالة تم تأكيد إصابتها إلا أخذ أخذ مسحات وظهور النتيجة .
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

«الأطباء» تطالب الصحة بفحص الأطقم الطبية المخالطة لفيروس كورونا

مدير معهد الأورام: إصابة 15 من الطاقم الطبي بفيروس كورونا وجار التعامل مع المصابين

بعد ارتفاع أعداد المصابين بـ كورونا في معهد الأورام.. تعرف على القصة كاملة

بعد واقعة معهد الأورام.. أمين الأطباء يحذر: إذا لم نضع الأولوية للفريق الطبى فسوف يموت الكثيرون

بعد واقعة الربع نقل وأطباء الأورام.. البرلمان يطالب بمحاسبة المتسببين في مخالفات كورونا.. ومشروع قانون لتجريم إهمال الجيش الأبيض

فيديوجراف.. القصة الكاملة لغلق معهد الأورام

ترشيحاتنا

بكاء ومرض وعلاقتها بزوجها .. يسرا تكشف عن إصابتها بسرطان الدم ووصية والدتها

استهتار بـ كورونا.. هجوم عنيف على ياسمين عبد العزيز بسبب صورة

إصابة ممرضة في بني سويف بـ فيروس كورونا.. وسلبية عينات 35 حالة

ميدان اختبار .. الصحة العالمية ترد على دعوات لقاح ضد فيروس كورونا في أفريقيا

خبير اقتصادي يكشف سر تقديم مصر مساعدات لإيطاليا لمواجهة كورونا

قرارات عاجلة من حكومة الكويت لمواجه تفشي فيروس كورونا

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سوزوكى تطرح سيارتها الجديدة اسبريسو 2020 suzuki s presso بسعر مغري.. صور

المنصور للسيارات وشل تتكفلان بصيانة مجانية للأطباء والممرضين

فوائد غير متوقعة للمشروم .. لماذا كان يقتصر أكله على ملوك الفراعنة