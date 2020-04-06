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تعليم

فيديو جديد .. كيف ينضم الطالب لفصول منصة ادمودو للتواصل مع المعلمين ؟

الإثنين 06/أبريل/2020 - 07:29 م
منصة ادمودو edmodo
منصة ادمودو edmodo
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ياســـمين بدوي
أعدت عبير سلطان أخصائي تكنولوجيا التعليم بمدرسة الدكتور محمد حسن الزيات الابتدائية بدمياط ، فيديو توضيحيا يشرح كيف يمكن للطالب أن يدخل على منصة ادمودو الخاصة بالتواصل مع المعلمين.

وأوضح الفيديو ، أن الطلاب يمكنهم التعامل على منصة ادمودو من خلال أكواد الفصول الافتراضية التي تقدمها المدرسة للطلاب .

كما أكد الفيديو أنه بعد الدخول على منصة ادمودو ، يتم الضغط على ايقونة تسجيل ، ثم يتم اختيار حساب طالب (بالنسبة للطالب ) ، ثم يكتب الطالب اسمه واسم عائلته ، و رمز الصف (كود الفصل الافتراضي ) ، ويتم اختيار اسم المستخدم  بالحروف والارقام ، ثم يكتب البريد الالكتروني و كلمة المرور ، ثم يتم الضغط على تسجيل .

وقال الفيديو ، إن المنصة بعد ذلك ستفتح صفحة تطلب رقم جوال ولي الامر ، وبذلك يجد الطالب نفسه قد سجل نفسه على الفصل الافتراضي الذي ادخل الرمز او الكود الخاص به.

وأوضح الفيديو ، أن الطالب يمكنه الانضمام لأكثر من فصل عن طريق ادخال الاكواد المطلوبة ، وسيظهر على يمين الشاشة الفصول الافتراضية التي انضم إليها الطالب .

وكان قد أرسل الدكتور أحمد ضاهر نائب وزير التربية والتعليم لشئون التطوير التكنولوجي خطابا رسميا لجميع المديريات التعليمية ، نبهت خلاله على كل من مسئول التطوير التكنولوجي والمعلمين ومديري المدارس ، بضرورة إبلاغ الطلاب بأكواد الفصول الافتراضية على منصة ادمودو.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم ، ان الابلاغ بهذه الاكواد يأتي طبقا للكشف الذي تم اعداده بمعرفة مسئولي التطوير التكنولوجي بكل مدرسة.

وشددت وزارة التربية والتعليم على تكليف منسق المنظومة بالمتابعة ، وإعداد التقرير اللازم بشكل فوري 
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