فيديو جديد .. كيف ينضم الطالب لفصول منصة ادمودو للتواصل مع المعلمين ؟

أعدت عبير سلطان أخصائي تكنولوجيا التعليم بمدرسة الدكتور محمد حسن الزيات الابتدائية بدمياط ، فيديو توضيحيا يشرح كيف يمكن للطالب أن يدخل على منصة ادمودو الخاصة بالتواصل مع المعلمين.





وأوضح الفيديو ، أن الطلاب يمكنهم التعامل على منصة ادمودو من خلال أكواد الفصول الافتراضية التي تقدمها المدرسة للطلاب .





كما أكد الفيديو أنه بعد الدخول على منصة ادمودو ، يتم الضغط على ايقونة تسجيل ، ثم يتم اختيار حساب طالب (بالنسبة للطالب ) ، ثم يكتب الطالب اسمه واسم عائلته ، و رمز الصف (كود الفصل الافتراضي ) ، ويتم اختيار اسم المستخدم بالحروف والارقام ، ثم يكتب البريد الالكتروني و كلمة المرور ، ثم يتم الضغط على تسجيل .





وقال الفيديو ، إن المنصة بعد ذلك ستفتح صفحة تطلب رقم جوال ولي الامر ، وبذلك يجد الطالب نفسه قد سجل نفسه على الفصل الافتراضي الذي ادخل الرمز او الكود الخاص به.





وأوضح الفيديو ، أن الطالب يمكنه الانضمام لأكثر من فصل عن طريق ادخال الاكواد المطلوبة ، وسيظهر على يمين الشاشة الفصول الافتراضية التي انضم إليها الطالب .



