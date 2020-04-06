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تعليم

طلاب الصف الأول الثانوي يؤدون الاختبار التجريبي اليوم في اللغة الإنجليزية

الإثنين 06/أبريل/2020 - 10:26 ص
طلاب الصف الاول الثانوي
طلاب الصف الاول الثانوي
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جمالات الدمنهوري
يؤدى طلاب الصف الأول الثانوي اليوم الاثنين، الاختبارات الإلكترونية لامتحان اللغة الأجنبية الأولى، من الساعة ١٢ظهرا : ٣ عصرا بمنازلهم  بعد أن قاموا بأداء امتحان مادة اللغة العربية أمس الأحد .

ومن المقرر أن يجرى غدا  الثلاثاء فى نفس الفترة  اختبار مادة الأحياء لطلاب الصف الاول الثانوى البالغ عددهم  30475 طالبا وطالبة  منهم  25678 انتظام و4797 خدمات. بينما طلاب الصف الأول الثانوي العام منازل وعددهم 757 لن يؤدوا الاختبار التجريبي.

وأوضح الدكتور محمد سعد محمد وكيل وزارة التربية والتعليم  أن الاختبار يهدف تدريب طلاب الصف الأول الثانوي على شكل الامتحانات الإلكترونية وطريقة أداء الامتحان عبر التابلت والتأكد  من انتظام عمل جميع الوحدات ودخول الطلاب على المنصة الإلكترونية ومواجهة أى مشاكل قد تحدث وتلافيها.

وأكد أن الوزارة قامت بتصميم نموذج إلكتروني لتسجيل المشاكل التى تصادف الطلاب أثناء الاختبار وتسجيل المشكلات على الرابط التالى 

https://docs.google.com//d/e/1FAIpQLSdonnTaMl2JKlh5kKpGh_tUXADzxPyYPBuxxoIjyZlIZcUy9g/viewfo rm

طلاب الصف الأول الثانوي يؤدون الاختبار التجريبي اليوم في اللغة الإنجليزية
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