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توك شو

وزير السياحة والآثار يكشف حجم خسائر مصر بسبب كورونا .. فيديو

الإثنين 06/أبريل/2020 - 09:04 م
الدكتور خالد عناني
الدكتور خالد عناني
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عبد الخالق صلاح
قال الدكتور خالد عناني وزير الآثار والسياحة، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي اتخذ اليوم مجموعة من القرارات لدعم السياحية استعدادا لعودته بعد الأزمة، موضحا أن كافة الإجراءات تضمن الوقوف مع العمالة في القطاع. 

وأوضح خلال حلقة اليوم من برنامج «على مسئوليتي»، المذاع على فضائية «صدى البلد» ويقدمه الإعلامي «أحمد موسى»، أن قرارات الرئيس اليوم هدفها دعم الصناعة والعمالة في آن واحد، مرددا: « نحافظ على توفير رواتب العمالة ولا تتأثر بالأزمة الحالية لفيروس كورونا».

وأكد عناني، أنه عقد العديد من اللقاءات مع العاملين في قطاع السياحة، لنقف معهم وندعهم؛ مرددا: « كنا ندخل مليارا ونصف في الشهر بقالها شهر ونص مفيش سياحة».

وأشار عناني إلى أن مصر تترقب عودة السياحة مرة أخرى بعد إنهاء أزمة كورونا؛ قائلا: « الرئيس السيسي طالب بأن تكون الفنادق والقرى السياحة أفضل من وضعها قبل كورونا». 
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