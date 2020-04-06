على البحر.. محمد أوناجم يمارس التمارين الرياضية.. شاهد





ونشر أوناجم فيديو له وهو يمارس التمارين على شاطئ البحر مع عدد من أصدقائه بالفريق للحفاظ على نشاطهم وقوتهم البدنية.





ولاقى الفيديو ردود واسعة من متابعيه وجاءت بين "نجم الزمالك وحشنا والله" و" نجوم مصر" و "ربنا يحفظك يا محترم" و " الله ينور عاش".





يذكر أن الدوري المصري يشهد حالة من التوقف بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد والذي على أثره أقر اتحاد الكرة وقف النشاط الرياضي في البلاد لحياة السيطرة على الوباء

حرص محمد أوناجم لاعب نادي الزمالك على ممارسة بعض التمارين الرياضية للحفاظ على لياقته البدنية في ظل توقف النشاط الرياضي في مصر وداخل الأندية بسبب كورونا.