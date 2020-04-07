شريف عبد المنعم: الحديث عن تقصير لجنة التخطيط بالأهلي "كلام فاضي".. فيديو

أكد شريف عبدالمنعم نجم الأهلي السابق أن لجنة التخطيط بالقلعة الحمراء تعاملت مع ملف تجديد عقود اللاعبين باحترافية، مشددا على أن النادي لم يقصر في حق أحمد فتحي وحسام عاشور.





وأشار عبدالمنعم في تصريحات لقناة أون تايم سبورت، إلى أن حسام عاشور حقق تاريخا وأرقاما كثيرة مع الأهلي، وأنه صاحب قراره، لقد حصل على عروض لم تحدث في تاريخ الأهلي ولكن القرار أصبح في يد اللاعب".





ورفض الأهلي تجديد عقد حسام عاشور الذي ينتهي الصيف المقبل، وعرض عليه الاعتزال وتأهيله سواء للعمل الفني أو الإداري.





أما أحمد فتحي فرفض عرض الأهلي لتجديد عقده وقرر الرحيل عقب نهاية الموسم الحالي.



