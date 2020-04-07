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رياضة

شريف عبد المنعم: الحديث عن تقصير لجنة التخطيط بالأهلي "كلام فاضي".. فيديو

الثلاثاء 07/أبريل/2020 - 03:42 ص
شريف عبدالمنعم
شريف عبدالمنعم
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محمد رشاد
أكد شريف عبدالمنعم نجم الأهلي السابق أن لجنة التخطيط بالقلعة الحمراء تعاملت مع ملف تجديد عقود اللاعبين باحترافية، مشددا على أن النادي لم يقصر في حق أحمد فتحي وحسام عاشور.

وأشار عبدالمنعم في تصريحات لقناة أون تايم سبورت، إلى أن حسام عاشور حقق تاريخا وأرقاما كثيرة مع الأهلي، وأنه صاحب قراره، لقد حصل على عروض لم تحدث في تاريخ الأهلي ولكن القرار أصبح في يد اللاعب".

ورفض الأهلي تجديد عقد حسام عاشور الذي ينتهي الصيف المقبل، وعرض عليه الاعتزال وتأهيله سواء للعمل الفني أو الإداري.

أما أحمد فتحي فرفض عرض الأهلي لتجديد عقده وقرر الرحيل عقب نهاية الموسم الحالي.

وعن الصفقات الجديدة، قال إن الفريق يملك وفرة عددية كبيرة في جميع المراكز تحت قيادة رينيه فايلر، والخطر الحقيقي على النادي هو الإصابات، والدليل هو تفوق الأحمر جماعيا والتطور الذي حدث في أداء اللاعبين.
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