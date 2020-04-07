نيرمين الفقى تنشر فيديو عبر إنستجرام.. ومتابعون: يارب افرجها من عندك





وعلقت نيرمين الفقي على الفيديو: " يارب" .





ونال الفيديو اعجاب متابعيها و كانت تعليقاتهم كالاتى:





"خوف ورعب وانتظار وأكتئاب ويأس ياااارب افرجها من عندك.. يارب فرج الكرب بجاه حبيب القلب سيدنا محمد وآله.. يارب.. ان شاءالله هم و يروح".





يذكر أن احدث أعمال الفنانة نيرمين الفقى، مشاركتها فى حكاية "ما يطلبه المستمعون" من مسلسل "نصيبى وقسمتك 3".

حكاية "ما يطلبه المستمعون"، من مسلسل "نصيبى وقسمتك 3"، بطولة نيرمين الفقي وإيهاب فهمي وميدو عادل ورانيا محمود ياسين وجميل برسوم، وتأليف عمرو محمود ياسين، وإخراج أكرم فريد.

وسبق أن اشتكت الفنانة نيرمين الفقي، من احتكار البعض للبضائع في السوق وزيادة أسعارها، واستغلال التجار للأزمة التي تمر بها البلاد وعدم مراعاة الطبقة الفقيرة، في ظل الظروف الراهنة بسبب فيروس كورونا.





نشرت الفنانة نيرمين الفقى فيديو جديد عبر موقع التواصل الاجتماعى إنستجرام، تضمن رسالة، مضمونها "ستفرج بإذن الله"؛ ذلك نظرا لما تمر به البلاد من ازمات بسبب فيروس كورونا الذى ظهر فى اواخر العام الماضي.