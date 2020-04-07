في ذكرى رحيل ناهد شريف .. تعرف على اسمها الحقيقي وعدد زيجاتها

اكتشفت ناهد شريف، على يد المخرج والمنتج حسين حلمي المهندس، الذي نقهلها إلى عالم الشهرة والمجد، وتزوجها فكان الزوج الأول لها، وجعل منها بطلة لجميع أفلامه واتخذت من اسم (ناهد الشريف) اسما لها، وذاع صيتها.





وتزوجت ناهد شريف، للمرة الثانية في حياتها بالفنان كمال الشناوي، في السر لمدة 6 سنوات، ثم تزوجت من الفنان اللبناني إدوارد جرجيان شقيق الراقص الراحل كيغام وأنجبا ابنتهما لينا.