في ذكرى رحيل ناهد شريف .. تعرف على اسمها الحقيقي وعدد زيجاتها

تحل اليوم الثلاثاء 7 من أبريل، ذكرى رحيل الفنانة ناهد شريف، والتي ولدت في 1 من يناير عام 1942 بمركز الواسطى في محافظة بني سويف، ورحلت عن عالمنا في مثل هذا اليوم عام 1981، عن عمر يناهز 39 عامًا.
اشتهرت ناهد شريف، بتقديم أدوار الإغراء والإثارة على مدار مشوارها الفني القصير والذي انتهي عام 1981 عن عمر ناهز الـ 36 عاما، حيث قدمت خلال مشوارها أعمالا فنية جريئة وصلت لقمتها.
اكتشفت ناهد شريف، على يد المخرج والمنتج حسين حلمي المهندس، الذي نقهلها إلى عالم الشهرة والمجد، وتزوجها فكان الزوج الأول لها، وجعل منها بطلة لجميع أفلامه واتخذت من اسم (ناهد الشريف) اسما لها، وذاع صيتها.
وتزوجت ناهد شريف، للمرة الثانية في حياتها بالفنان كمال الشناوي، في السر لمدة 6 سنوات، ثم تزوجت من الفنان اللبناني إدوارد جرجيان شقيق الراقص الراحل كيغام وأنجبا ابنتهما لينا.