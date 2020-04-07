خوفا من انتشار العدوى.. أهالى قرية يعترضون على دفن مسن أصيب بكورونا في البحيرة

شهدت قرية بولس بمركز كفر الدوار بمحافظة البحيرة، أحداثا مؤسفة إثر تجمهر عدد من أهالى القرية أمام المقابر لمنع دفن مسن يبلغ من العمر ٩٢ سنة تقريبا، توفى إثر إصابته بفيروس كورونا بعد نقل العدوى من ابنه الذى يعمل طبيبا بأحد مستشفيات العزل بالإسكندرية.





وأكد محمد مصطفى على، أحد أهالى مركز كفر الدوار، قيام بعض أحفاد المتوفى بالاتصال بالشرطة لحمايتهم من تعديات عدد من أهالى قرية بولس، لمنعهم من دفن جثة جدهم بمقابر العائلة بالقرية.





وقال إنه تم دفن المتوفى وسط إجراءات صحية وقائية وأمنية مشددة بعد تعدى الأهالى على الشرطة وعلى أسرة المتوفى وأحفاده، فى محاولة لمنع دفنه خشية من انتقال العدوى لأهالى القرية.





فيما أكد مصدر طبى بمديرية الصحة بالبحيرة لـ "صدى البلد"، أن المتوفى كان مقيما مع نجله الطبيب بالإسكندرية، وترجع جذوره لقرية بولس بمركز كفر الدوار، مشيرا إلى أنه تم وضع أسرة المتوفى ونجله الطبيب فى الحجر الصحى.





وقامت حملة من مديرية الصحة والوحدة المحلية بحملة رش وتعقيم مكثفة لمنطقة المقابر وجميع شوارع قرية بولس بعد دفن المتوفى المصاب بكورونا لوقاية أهالى القرية من انتقال العدوى وحفاظًا على البيئة والصحة العامة للمواطنين.



