كشفت الإحصائيات الرسمية العالمية، اليوم الثلاثاء، تعافي 275 ألف شخص حول العالم من فيروس كورونا المستجد.





وحذر المسؤولون الأمريكيون من أسبوع ذروة الموت في جائحة فيروس كورونا، حيث تقلصت الفجوة في أعداد الوفيات بين الولايات المتحدة وإيطاليا وإسبانيا، الدول الأكثر تسجيلا للوفيات بفيروس كورونا.





وقال الأدميرال بريت جيروير، وهو طبيب وعضو في فرقة العمل المعنية بفيروس كورونا في البيت الأبيض لقناة "إيه بي سي" الأمريكية، إن الأسبوع المقبل سيكون "ذروة الاستشفاء، وذروة العناية المركزة، ولسوء الحظ ذروة الموت".





وجه جويرير إنذارًا خاصًا لولايات نيويورك ونيوجيرسي وكونيتيكت وديترويت.