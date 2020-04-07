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فن

في عيد ميلاد إيمان السيد .. قصة حريق شقتها وموقفها مع أخيها

الثلاثاء 07/أبريل/2020 - 04:14 ص
ايمان السيد
ايمان السيد
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سعيد فراج
يحل اليوم الثلاثاء، 7 أبريل، عيد ميلاد الفنانة الكوميدية إيمان السيد، التي ولدت في مثل هذا اليوم بالقاهرة، عام 1980، فهي تحتفل اليوم بعيد ميلادها الـ40. 

وخلال لقاء متلفز لها ببرنامج "السرداب" الذي تقدمه الإعلامية رشا الخطيب، عبر قناة المحور، قالت إيمان السيد، إنها تنتمي لبرج الحمل، وقالت عن هذا البرج: «مشكلة البرج ده في الحياة إنه مبيعرفش اللون الرمادي.. يا أبيض.. يا أسود، وصريح، وإنسان يعتمد عليه، ومخلص، ومتوتر جدا». 

وأشارت إيمان السيد، إلى أن رحلتها في الفن جيدة وهي تسير بخطوات جادة، مبينه أنها لا تخشى الحسد «لأن الله خير حافظا»، ورغم أنها حصلت على تعليم مجاني، لكنه جيد. 

وكشفت «إيمان» عن السر الذي تخفيه في حياتها، قائلة: «واحنا صغيرين كنا ساكنين فى اول دور.. وحصل عندنا حريق بسبب ماس كهربائي.. فكلنا خرجنا وسبنا أخويا سلامة جوه الشقة.. وهو كان فاهم إننا خرجَّناه أول واحد». 

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