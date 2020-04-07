في عيد ميلاد إيمان السيد .. قصة حريق شقتها وموقفها مع أخيها

وأشارت إيمان السيد، إلى أن رحلتها في الفن جيدة وهي تسير بخطوات جادة، مبينه أنها لا تخشى الحسد «لأن الله خير حافظا»، ورغم أنها حصلت على تعليم مجاني، لكنه جيد.



