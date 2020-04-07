رامي جمال يقترب من 21 مليون مشاهدة لـ«سقف».. فيديو

حققت أغنية "سقف" للفنان رامي جمال، نسبة مشاهدة كبيرة وصلت إلى 20 مليونًا و975 ألفًا، مقتربة من 21 مليون مشاهدة، منذ طرحها عبر القناة الرسمية للشركة المنتجة (نجوم ريكوردز) على موقع الفيديوهات يوتيوب، في 10 فبراير الماضي.





أغنية "سقف" لـ رامي جمال، من كلمات مصطفى حسن، وألحان بلال سرور، توزيع موسيقي توما، ميكساج وديجيتال ماستر توما، جيتار مصطفى أصلان، طبلة أحمد العيادي.



