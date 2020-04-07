الأطباء صلوا عليها.. تفاصيل وفاة أول حالة داخل العزل الصحي

أعلن الدكتور سعد مكى وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، فى تصريحات صحفية له اليوم الثلاثاء، عن أول حالة وفاة داخل مستشفى العزل بتمى الأمديد بمحافظة الدقهلية، من مصابى كورونا وهى إحدى الحالات التى توفيت مساء أمس داخل الحجر الصحى عن عمر يناهز 65 عاما من محافظة دمياط.





وأضاف أن دور أبطال الجيش الأبيض لا ينتهى عند علاج الحالات فقط، ولكن واصلوا أدوارهم الإنسانية فى تجهيز وغسل وتكفين الحالة التى توفيت مساء أمس داخل الحجر الصحى، وقاموا بأداء صلاة الجنازة عليها داخله.



