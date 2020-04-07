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أخبار العالم

الكويت تعلن ارتفاع إصابات كورونا خلال 24 ساعة

الثلاثاء 07/أبريل/2020 - 11:33 ص
الكويت تعلن ارتفاع
الكويت تعلن ارتفاع إصابات كورونا خلال 24 ساعة
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سمر صالح
أعلنت وزارة الصحة الكويتية اليوم، الثلاثاء، عن ارتفاع عدد إصابات فيروس كورونا المستجد أو "كوفيد-19".

وسجّلت الصحة الكويتية 78 إصابة جديدة بــ كورونا خلال 24 ساعة، وبذلك يصل إجمالي الحالات المصابة بالفيروس إلى 743 حالة حتى الآن.

يذكر أن وزير الخارجية الياباني توشيميتسو موتيجي، قال إن بلاده تعتزم توفير عقار أفيجان المضاد للإنفلونزا مجانًا لـ20 دولة؛ بهدف استخدامه لعلاج مرضى فيروس كورونا المستجد.

ونقلت وكالة أنباء "كيودو" اليابانية عن موتيجي قوله إن قائمة الدول العشرين التي ستتلقى الدواء، تشمل بلغاريا وجمهورية التشيك وإندونيسيا وإيران وميانمار والمملكة العربية السعودية وتركيا، كما أن 30 دولة أخرى أبدت اهتمامًا.
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