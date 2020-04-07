كيف تفرق بين أعراض البرد والحساسية وفيروس كورونا؟.. فيديو

قال رئيس قسم الحساسية والمناعة بالمصل واللقاح، الدكتور أمجد الحداد، إنه نظرًا للتقلبات الجوية التى شهدتها البلاد من المتوقع أن يصاب عدد كبير من المواطنين بنزلات برد، أو إنفلونزا، أو حساسية بسبب الأتربة، لافتًا إلى أن مريض حساسية الصدر يعرف علاجه من خلال بخاخة الأنف والتى توسع الشعب الهوائية.





وأضاف رئيس قسم الحساسية والمناعة بالمصل واللقاح، خلال حديثه ببرنامج " صباح الورد" المذاع على فضائية " تن"، أن مريض فيروس كورونا يكون سليما تمامًا ولا تظهر عليها أعراض ولكنه يعانى من مشاكل تنفسية،لأن الفيروس تنفسي يعمل على وجود صعوبة فى التنفس شديدة، وارتفاع فى درجة الحرارة والسعال، مشيرًا إلى أنه يجب اتباع الاجراءات الاحترازية فور الاصابة بنزلة برد والتعامل وكأننا مرضى فيروس كورونا.





وتابع أنه يجب عدم الاختلاط مع الأخرين نهائيًا، مؤكدًا أن 88% من إصابات فيروس كورونا تكون بسيطة جدًا ولا ترقى لأن تكون نزلة برد عادية.





وأشار إلى أن التتبع للمرضى التى يتم اكتشافها يظهر من خلاله هو الاختلاط مع الآخرين، خاصة وأنا الفيروس شديد العدوى وينتقل بسرعة كبيرة.





وأكد أن فيروس كورونا المستجد ينتقل من المريض على بعد 8 متر،، مضيفًا أن سرعة انتشاره أسرع بكثير من اى فيروس آخر، لافتًا إلى أن الفرق الصحية تؤكد على ارتداء الكمامة بشكل الزامى للوقاية من الفيروس.





وأشار إلى أن الاجراءات الاحترازية الخاصة بفيروس كورونا المستجد تتغير وتتطور كل يوم وكل ساعة وفقًا للابحاث، موضحًا أن العزل هو علاج فيروس كورونا لأنه يموت خلال اسبوعين اذا لم يجد جسدًا يتغذى عليه.