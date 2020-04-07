AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

كيف تفرق بين أعراض البرد والحساسية وفيروس كورونا؟.. فيديو

الثلاثاء 07/أبريل/2020 - 11:49 ص
صدى البلد
Advertisements
آيات أحمد
قال رئيس قسم الحساسية والمناعة بالمصل واللقاح، الدكتور أمجد الحداد، إنه نظرًا للتقلبات الجوية التى شهدتها البلاد من المتوقع أن يصاب عدد كبير من المواطنين بنزلات برد، أو إنفلونزا، أو حساسية بسبب الأتربة، لافتًا إلى أن مريض حساسية الصدر يعرف علاجه من خلال بخاخة الأنف والتى توسع الشعب الهوائية.  

وأضاف رئيس قسم الحساسية والمناعة بالمصل واللقاح، خلال حديثه ببرنامج " صباح الورد" المذاع على فضائية " تن"، أن مريض فيروس كورونا يكون سليما تمامًا ولا تظهر عليها أعراض ولكنه يعانى من مشاكل تنفسية،لأن الفيروس تنفسي يعمل على وجود صعوبة فى التنفس شديدة، وارتفاع فى درجة الحرارة والسعال، مشيرًا إلى أنه يجب اتباع الاجراءات الاحترازية فور الاصابة بنزلة برد والتعامل وكأننا مرضى فيروس كورونا.

وتابع أنه يجب عدم الاختلاط مع الأخرين نهائيًا، مؤكدًا أن 88% من إصابات فيروس كورونا تكون بسيطة جدًا ولا ترقى لأن تكون نزلة برد عادية.

وأشار إلى أن التتبع للمرضى التى يتم اكتشافها يظهر من خلاله هو الاختلاط مع الآخرين، خاصة وأنا الفيروس شديد العدوى وينتقل بسرعة كبيرة.

وأكد أن فيروس كورونا المستجد ينتقل من المريض على بعد 8 متر،، مضيفًا أن سرعة انتشاره أسرع بكثير من اى فيروس آخر، لافتًا إلى أن الفرق الصحية تؤكد على ارتداء الكمامة بشكل الزامى للوقاية من الفيروس.

وأشار إلى أن الاجراءات الاحترازية الخاصة بفيروس كورونا المستجد تتغير وتتطور كل يوم وكل ساعة وفقًا للابحاث، موضحًا أن العزل هو علاج فيروس كورونا لأنه يموت خلال اسبوعين اذا لم يجد جسدًا يتغذى عليه.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

التزموا المنازل.. المصل واللقاح توجه نصائح لكبار السن ومرضى الجهاز التنفسي.. فيديو

متواجدة فى كل بيت مصرى.. أطعمة تقضي على فيروس كورونا .. تفاصيل

تناول البروتينات.. استشاري مناعة يكشف عن أفضل الأطعمة لمكافحة فيروس كورونا.. فيديو

بعد أن أصاب المشاهير والأمراء.. أخطاء احذريها لتحمى نفسك من فيروس كورونا

مفاجأة حقيقية.. المصل واللقاح تكشف موعد ظهور علاج كورونا

8 حلول ذهبية تقيك من نزلات البرد في زمن الكورونا

ترشيحاتنا

والدتها فنانة مشهورة وهذا عمرها الحقيقى .. ما لا تعرفه عن أميرة العايدى فى عيد ميلادها

إعلامية صينية: بلادنا تمكنت من السيطرة على فيروس كورونا لهذا السبب

مسئول إيراني يفجر مفاجأة: نصف مليون مصاب بكورونا في البلاد

تخفيض الرواتب أبرزها.. 3 أزمات تحاصر الأهلي في زمن كورونا

ماذا يحدث للجسم عند مضغ الحبهان؟

ليفربول يتحرك لضم بديل محمد صلاح

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فرح ينتهي في قسم الشرطة.. القبض على عروسين ومعازيم حفل زفافهما لهذا السبب

خوفا من عدوى كورونا.. مسن يطلق النار على زوجته وينتحر.. تفاصيل

تخفيض جديد في أسعار أوبل opel اليوم في مصر.. صور