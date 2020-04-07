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رياضة

ليس محمد صلاح.. كلوب يفجر مفاجأة بشأن أفضل صفقة أبرمها ليفربول

الثلاثاء 07/أبريل/2020 - 02:53 م
كلوب ومحمد صلاح
كلوب ومحمد صلاح
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محمد السعيد
كشف يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول، عن أبرز صفقة أبرمها نادي ليفربول، منذ توليه قيادة الريدز، في أكتوبر عام 2015.

وعقد ليفربول العديد من الصفقات الكبيرة، تحت قيادة كلوب أبرزهم محمد صلاح وأليسون من روما الإيطالي، وساديو ماني وفيرجيل فان دايك وشاكيري من ستوك سيتي.

وقال كلوب في تصريحات نقلتها صحيفة "ميرور" الإنجليزية: "بالنسبة لي ألكسندر أرنولد أفضل صفقة أبرمها ليفربول، لأنه لم يتعين علينا شرائه من الأساس".

وأضاف كلوب: "مساعدى بيب ليندرز أحضر أرنولد لي في أحد الأيام، وأخبرني أنه يجيد اللعب في منتصف الملعب، ويجيد اللعب في الظهيرين الأيمن والأيسر، والجناحين الأيمن والأيسر أيضا".

وتابع كلوب: "لقد كان أرنولد طفلا وقتها، عملنا على تطويره، وعالجنا بعض الأخطاء التي كانت لديه، حتى وصل إلى هذا المستوى الرائع".

وشارك أرنولد مع ليفربول في 29 مباراة في مسابقة الدوري الإنجليزي، هذا الموسم، صنع خلالهما 12 هدفا، وسجل هدفين.
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