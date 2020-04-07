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توك شو

السيسي عن تكدس المواطنين في الميكروباصات دون كمامات: مش عايزين ناخد إجراء أكثر حدة

الثلاثاء 07/أبريل/2020 - 02:54 م
صدى البلد
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قسم التوك شو
أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أنه يقوم بجولات ميدانية بنفسه أثناء فترة تنفيذ الإجراءات التي اتخذتها الدولة للوقاية من تفشي وباء كورونا، وقال: "بشوف الدنيا عاملة إزاي في الشارع بالقاهرة في الأوقات اللي مافيهاش حظر زحمة برضو".

وأضاف الرئيس السيسي خلال كلمته اليوم، الثلاثاء: "إحنا مش عايزين ناخد إجراء أكثر حدة عليكم ولا نضيق توقيتات في الحركة عليكم عشان حياتنا ما تقفش، بسبب تكدس المواطنين فى المواصلات صباحًا خلال فترة فك الحظر بدون كمامات".

وتابع: "الناس لازم تبقى مخلية بالها وتتبع الإجراءات الاحترازية والوقائية للحفاظ على نفسها من فيروس كورونا"، مشيرًا إلى أنه يرى أشخاصا كثيرين فى المواصلات والميكروباصات دون ارتداء كمامات طبية. 

وأوضح الرئيس: "اطمأننت على وسائل النقل وتطهيرها للحفاظ على صحة المواطنين، ده دور الدولة والجيش، هو عبء كبير ولكن لو كنا عايزين ما نوقفش حال مصر لازم نبذل الجهد"، مشددا على ضرورة ارتداء الكمامات، قائلا: "لو وصل الأمر إننا نوزع الكمامات بنصف التكلفة أو من غير تكلفة خالص هعمل كده".

كما دعا الرئيس عبد الفتاح السيسي المواطنين لمراعاة كل أساليب الوقاية لمنع انتشار فيروس كورونا.

وقال : أدعو المواطنين لمزيد من الاستجابة لإجراءات الوقاية من فيروس كورونا خاصة في وسائل النقل، داعيا المواطنين لمزيد من الحرص وعدم التعامل بلامبالاة.

وحذر السيسي من محاولات التشكيك في قدرات الدولة وبث الشائعات للنيل من قدرات الحكومة وخلق تجمعات تمثل بؤرا للعدوى.

وقال إن هناك محاولات لبث الشائعات للنيل من الدولة وخلق تجمعات تمثل بؤرا للعدوى بفيروس كورونا أمام البنوك ومكاتب البريد وغيرها.

وأكد الرئيس السيسي أن الدولة والحكومة قادرة على مواجهة أزمة فيروس كورونا محذرا من محاولات التشكيك.

وقال الرئيس السيسي : يجب التحلي بالوعي اللازم أمام محاولات التشكيك  في قدرات الدولة على مواجهة التحديات.

ووجه الرئيس عبدالفتاح السيسي التحية والتقدير والعرفان لجميع أجهزة الدولة على الجهد المبذول ليس فقط من القوات المسلحة وإنما منها جميعا في مواجهة فيروس كورونا المستجد.

كما وجه الرئيس السيسي -خلال تفقده عناصر ومعدات وأطقم القوات المسلحة لمعاونة القطاع المدني في مكافحة كورونا اليوم الثلاثاء- الشكر أيضا على النجاحات المحققة حتى الان، داعيا للمزيد من الجهد والاجراءات والتفهم لمطالب هذه المرحلة التى نجابهها.

وخاطب الرئيس الشعب المصري بقوله "دائما في كل مرحلة صعبة لم أتكلم أو أطلب إلا وجدت المصريين موجودين، وهذه النقطة التى دائما منذ توليتي للمسوؤلية ومن قبلها دائما أقول أنا لست لوحدي وإنما نحن مع بعضنا البعض".
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