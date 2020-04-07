السيسي عن تكدس المواطنين في الميكروباصات دون كمامات: مش عايزين ناخد إجراء أكثر حدة

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أنه يقوم بجولات ميدانية بنفسه أثناء فترة تنفيذ الإجراءات التي اتخذتها الدولة للوقاية من تفشي وباء كورونا، وقال: "بشوف الدنيا عاملة إزاي في الشارع بالقاهرة في الأوقات اللي مافيهاش حظر زحمة برضو".





وأضاف الرئيس السيسي خلال كلمته اليوم، الثلاثاء: "إحنا مش عايزين ناخد إجراء أكثر حدة عليكم ولا نضيق توقيتات في الحركة عليكم عشان حياتنا ما تقفش، بسبب تكدس المواطنين فى المواصلات صباحًا خلال فترة فك الحظر بدون كمامات".





وتابع: "الناس لازم تبقى مخلية بالها وتتبع الإجراءات الاحترازية والوقائية للحفاظ على نفسها من فيروس كورونا"، مشيرًا إلى أنه يرى أشخاصا كثيرين فى المواصلات والميكروباصات دون ارتداء كمامات طبية.





وأوضح الرئيس: "اطمأننت على وسائل النقل وتطهيرها للحفاظ على صحة المواطنين، ده دور الدولة والجيش، هو عبء كبير ولكن لو كنا عايزين ما نوقفش حال مصر لازم نبذل الجهد"، مشددا على ضرورة ارتداء الكمامات، قائلا: "لو وصل الأمر إننا نوزع الكمامات بنصف التكلفة أو من غير تكلفة خالص هعمل كده".



