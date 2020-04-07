تغريدة جديدة من رجل الأعمال نجيب ساويرس

نشر رجل الاعمال نجيب ساويرس، تويتة جديدة عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر".





وقال نجيب ساويرس: "مع دعواتي لليبيا بكل خير والخلاص من الارهاب والتدخلات الأجنبية وعودة الحياة والسلام".





يذكر أن عقد نجيب ساويرس "في مجموعة أوراسكوم اتفقنا وديا مع العاملين والموظفين على تخفيض الرواتب 50% هذه الفترة ولم نتخلَ على أي عمالة على الإطلاق وتسريح العمالة به شيء من القسوة ولازم نستحمل كلنا الفترة الصعبة دي"، بالإضافة إلى تأكيده علي عدم تسريح أي عمالة و ضرورة عودة النشاط الاقتصادي بإجراءات احترازية للحفاظ على سلامة وصحة الموظفين.



