السيسي يعلن حزمة قرارات للتخفيف من آثار فيروس كورونا

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي: إن هناك حزمة من القرارات الاقتصادية للتخفيف من آثار فيروس كورونا على الاقتصاد، موضحًا أن هناك إجراءات للتباحث مع القطاع الخاص على استمرار الورديات المسائية بشرط مراعاة جميع الإجراءات الاحترازية الصحية للعاملين وأسرهم.





وأضاف الرئيس السيسي، في كلمته خلال تفقده للعناصر ومعدات القوات المسلحة لمكافحة فيروس كورونا، اليوم: " أن الدولة ستخصص منحة للعمالة غير المنتظمة وتقدر بـ 500 جنيه لمدة 3 أشهر، وسيتم إسقاط الضريبة العقارية على المنشآت الفندقية والسياحية لمدة 6 أشهر وسيتم إرجاء سداد جميع المستحقات على المنشآت السياحية والفندقية لمدة 4 أشهر دون غرامات أو فوائد تأخير.





وكشف الرئيس السيسي أن هناك توجيها للبنك المركزي بدراسة تقديم تمويل من البنوك للمنشآت السياحية والفندقية بفائدة مخفضة.





و قرر الرئيس السيسى توفير قرض مساند للقطاع فترة سماح تمتد لعامين.





وتابع الرئيس السيسي أن هناك دراسة لقيام وزارة المالية بتحمل بعض الأعباء المالية على قطاع الطيران المدني، وأكد أن هناك تقسيط ضريبة الإقرار الضريبى على 3 أقساط تنتهي في 30 يونيو من العام الجارى، وسيتم تأجيل سداد وتقسيط الضريبة العقارية لمدة 3 أشهر بدون غرامات أو فوائد، وسيتم تأخير تقسيط الرسوم المستحقة عن الخدمات الإدارية للشركات والمنشآت بالقطاعات المتضررة لمدة 3 أشهر بدون فوائد.



