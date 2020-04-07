السكة الحديد: تشغيل 5 قطارات إضافية بالوجه البحري .. غدًا

قامت الهيئة بتشغيل (قطارين) ما بين القاهرة منوف كفر الزيات والعكس وتشغيل (قطار) ما بين القاهرة منوف طنطا وتشغيل (قطارين) ما بين منوف طنطا والعكس لتخفيف الزحام بالقطارات خلال أوقات الذروة علي الوجه البحري، وذلك بناء علي توجيهات وزير النقل الفريق مهندس كامل الوزير بتشغيل بعض القطارات الاضافيه علي خطوط الوجهين القبلي والبحري للحد من ازدحام بعض القطارات في اوقات الذروة وذلك في إطار المسئولية الإجتماعية لوزارة النقل ممثلة في هيئة السكة الحديد وفي ضوء خطة الدولة الشاملة للوقاية من فيروس كورونا.





جدير بالذكر أن هيئة السكة الحديد قامت بتشغيل (٤٩) قطار إضافي علي التشغيل المؤقت للقطارات لمواجهة الإزدحام في بعض القطارات بأوقات الذروة حيث تم تشغيل عدد (٢٨) قطارا يوم ٣٠ مارس، وعدد (٢) قطار يوم ٣١ مارس، وعدد (٢) قطار يوم ٢ ابريل، وعدد (٦) قطارات يوم ٤ ابريل، وعدد (٤) قطارات يوم ٥ ابريل، وعدد (٢) قطار يوم ٦ ابريل، وعدد (٥) قطارات يوم ٧ ابريل ٢٠٢٠.