الاتحاد السكندري يبحث عن ظهير أيمن لتدعيم الفريق

يبحث طلعت يوسف المدير الفني للفريق الأول بنادي الإتحاد السكندري عن ظهير أيمن لتدعيم صفوف فريقه خلال الفترة المقبلة.
واستغل طلعت يوسف فترة توقف النشاط الرياضي من أجل البحث عن ظهير أيمن لتدعيم صفوف فريقة خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.
ويمتلك الاتحاد السكندري ثنائي في مركز الظهير الأيمن وهما محمود شعبان وأسامة العزب الذي تم التعاقد معه خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية.
وعانى الاتحاد السكندرى كثيرا من مركز الظهير الأيمن منذ انطلاق المسابقة بسبب عدم وجود بديل لمحمود شعبان ، وهو ما جعل مسئولو الاتحاد يقومون بالتعاقد مع أسامة العزب.
ويأمل طلعت يوسف في ضم ظهير ايمن مميز خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية لتدعيم صفوف الفريق والحفاظ على قوام الفريق خلال خوض البطولات.