الاتحاد السكندري يبحث عن ظهير أيمن لتدعيم الفريق

واستغل طلعت يوسف فترة توقف النشاط الرياضي من أجل البحث عن ظهير أيمن لتدعيم صفوف فريقة خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

ويمتلك الاتحاد السكندري ثنائي في مركز الظهير الأيمن وهما محمود شعبان وأسامة العزب الذي تم التعاقد معه خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية.









وعانى الاتحاد السكندرى كثيرا من مركز الظهير الأيمن منذ انطلاق المسابقة بسبب عدم وجود بديل لمحمود شعبان ، وهو ما جعل مسئولو الاتحاد يقومون بالتعاقد مع أسامة العزب.