Honor تربح 100 مليون يوان صيني خلال أول ثانية من بيع هواتف Honor 30S

أعلنت شركة Honor التابعة لشركة هواوى الصينية، اليوم، أنها قد حققت أكثر من 100 مليون يوان صينى في أول ثانية من بيع سلسلة هواتف Honor 30S.





وقالت الشركة إنها حققت نجاحا قياسيا يقدر بأكثر من 100 مليون يوان صينى في أول ثانية من عرض مؤتمر بيع سلسلة هواتف Honor 30S ، بالصين، في الأسبوع الماضى.





وهواتف Honor 30S تحتوى على معالج HiSilicon Kirin 820 ، بالإضافة إلى أنها تستخدم تقنية شبكات الجيل الخامس 5G.





وتأتى هواتف Honor 30S بنسختين مختلفتين ، حيث أن النسخة الأولى بذاكرة عشوائية 8 جيجا بايت رام، مع سعة تخزين 128 جيجا بايت، بينما النسخة الثانية بذاكرة عشوائية 8 جيجا بايت رام وسعة تخزين 256 جيجا بايت.



