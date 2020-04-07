راندا مصطفى تتفقد أعمال تصنيع الكمامات بجامعة بنها وتشيد بجهود العاملين.. صور

تفقدت الدكتورة راندا مصطفى نائب رئيس جامعة بنها لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة اعمال تصنيع وإنتاج الكمامات بورش كلية التربية النوعية وذلك بحضور الدكتور محمد ابراهيم عميد الكلية والوكلاء.





واشارت مصطفى الى ان تصنيع الكمامات الجديدة تاتى فى اطار الخطوات التى اتخذتها الجامعة برعاية الدكتور جمال السعيد رئيس الجامعة للوقاية من فيروس كورونا المستجد وكخطوة إيجابية من الجامعة للمشاركة فى الإجراءات التى تتخذها الدولة للوقاية من هذا الفيروس.





وأكدت ان الورش تستهدف إنتاج يومى 2000 كمامة يتم توزيعها على رواد المستشفيات الجامعية ببنها إلى جانب توزيعها على رواد جامعة بنها والمواطنين لوقايتهم من الحد من انتشار فيروس كورونا.





أضافت نائب رئيس الجامعة أنه تم اتخاذ كافة وسائل السلامة والوقاية للعاملين بالورشة من خلال إجراء التعقيم الدورى للورشة ، لى جانب تعقيم العاملين للخروج بمنتج آمن للموطنين، موضحة أنه تم توفير كافة الإمكانيات للتسهيل لإنتاج الكمامات والتعاقد لتوفير المواد والمستلزمات الخاصة بالإنتاج.





واشادت مصطفى بالجهود المبذولة من العاملين داخل الورش واصرارهم على العمل ساعات متواصلة لتصنيع الكمامات وتوفيرها للمواطنين والمجتمع المحيط.