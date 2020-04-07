AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تعليم

راندا مصطفى تتفقد أعمال تصنيع الكمامات بجامعة بنها وتشيد بجهود العاملين.. صور

الثلاثاء 07/أبريل/2020 - 07:32 م
تصنيع كمامات
تصنيع كمامات
Advertisements
إبراهيم الهوارى
تفقدت الدكتورة راندا مصطفى نائب رئيس جامعة بنها لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة اعمال تصنيع وإنتاج الكمامات بورش كلية التربية النوعية وذلك بحضور الدكتور محمد ابراهيم عميد الكلية والوكلاء.

واشارت مصطفى الى ان تصنيع الكمامات الجديدة تاتى فى اطار الخطوات التى اتخذتها الجامعة برعاية الدكتور جمال السعيد رئيس الجامعة للوقاية من فيروس كورونا المستجد وكخطوة إيجابية من الجامعة للمشاركة فى الإجراءات التى تتخذها الدولة للوقاية من هذا الفيروس.

وأكدت ان الورش تستهدف إنتاج يومى 2000 كمامة يتم توزيعها على رواد المستشفيات الجامعية ببنها إلى جانب توزيعها على رواد جامعة بنها والمواطنين لوقايتهم من الحد من انتشار فيروس كورونا.

أضافت نائب رئيس الجامعة أنه تم اتخاذ كافة وسائل السلامة والوقاية للعاملين بالورشة من خلال إجراء التعقيم الدورى للورشة ، لى جانب تعقيم العاملين للخروج بمنتج آمن للموطنين، موضحة أنه تم توفير كافة الإمكانيات للتسهيل لإنتاج الكمامات والتعاقد لتوفير المواد والمستلزمات الخاصة بالإنتاج.

واشادت مصطفى بالجهود المبذولة من العاملين داخل الورش واصرارهم على العمل ساعات متواصلة لتصنيع الكمامات وتوفيرها للمواطنين والمجتمع المحيط.
راندا مصطفى تتفقد أعمال تصنيع الكمامات بجامعة بنها وتشيد بجهود العاملين.. صور
راندا مصطفى تتفقد أعمال تصنيع الكمامات بجامعة بنها وتشيد بجهود العاملين.. صور
راندا مصطفى تتفقد أعمال تصنيع الكمامات بجامعة بنها وتشيد بجهود العاملين.. صور
راندا مصطفى تتفقد أعمال تصنيع الكمامات بجامعة بنها وتشيد بجهود العاملين.. صور
راندا مصطفى تتفقد أعمال تصنيع الكمامات بجامعة بنها وتشيد بجهود العاملين.. صور
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

وزير النقل: خطة شاملة لتطوير ورش السكة الحديد .. صور

راندا مصطفى: تعقيم وتطهير المنشآت الجامعية للوقاية من فيروس كورونا.. صور

للوقاية من كورونا.. شاهد تعقيم وتطهير مبنى إدارة جامعة بنها

للوقاية من كورونا.. المصريون على قلب رجل واحد.. حملات شبابية لتعقيم دور العبادة ومواقف السيارات بالقليوبية.. وتوزيع كمامات مجانا على أهالي القناطر.. صور

غزل المحلة تدرس تصنيع الكمامات في مصانعها .. شاهد

نائب رئيس جامعة بنها تتفقد غرف التعقيم الذاتي للحماية من الفيروسات

ترشيحاتنا

قبل يوم من نهاية الحظر.. مصادر تؤكد استمراره مدة إضافية

بعد أحمد فتحي.. خليفة محمد صلاح يشعل الصراع بين الأهلي وبيراميدز

لا رخصة في الإفطار في رمضان بسبب كورونا .. عباس شومان نقلا عن البحوث الفقهية

إسرائيل تعلن ارتفاع عدد الوفيات بـ كورونا إلى 61 حالة

إجراءات جديدة من الحكومة لمكافحة فيروس كورونا خلال ساعات

معركة دامية قبل الحظر.. تفاصيل مقتل شيطان وحواكة في الجيزة.. صور

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بـ الأبيض الناعم .. هنادي مهنا بإطلالة تبرز جمال أنوثتها رفقة خطيبها

بعد تصدره تريند جوجل.. طريقة عمل بسكوت الـ 10 دقائق خطوة بـ خطوة

عشان متروحيش للدكتور .. 5 نصائح للأمهات للتعامل مع الطفل بعد الولادة مباشرة