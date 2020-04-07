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أخبار العالم

كيف يحمي الكرملين بوتين من الإصابة بفيروس كورونا؟

الثلاثاء 07/أبريل/2020 - 07:34 م
صدى البلد
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حسام رضوان
كشف قص الكرملين عن كيفية تأمين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين من فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

وبحسب "روسيا اليوم"، قال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف إن بوتين  لا يرتاد أماكن تجمع الناس، وأن الأشخاص الذين يلتقيهم يخضعون لفحوص طبية صارمة.

ونفى بيسكوف أن يكون بوتين قابعا في الحجر الصحي، وقال إنه حضر إلى الكرملين مؤخرا حيث ترأس اجتماعا حول تنمية الشرق الأقصى الروسي.

وتابع بيسكوف أن بوتين  يواصل لقاءاته مع عدد محدود من الأشخاص، مشددا على أن المشاركين في هذه اللقاءات يخضعون لفحوص طبية دقيقة، ويجرى تحليل عيناتهم لكشف وجود فيروس كورونا مسبقا.

وسئل بيسكوف عن مقطع فيديو أظهر بوتين يصافح المشاركين في الاجتماع الأخير، ورد مؤكدا أن هؤلاء الأشخاص تعرضوا قبل ذلك لفحوص طبية دقيقة، وأن رئيس الدولة يحتفظ بحقه في التمسك بالأدبيات المعتادة.

وكشف بيسكون عن أن بوتين  يجري تحليلا لوجود فيروس كورونا كلما يجد طبيبه ذلك ضروريا، مضيفا أنه لا يعلم تفاصيل بروتوكول إجراء هذا التحليل.
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