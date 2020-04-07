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سيارات

5 أسباب لعدم استجابة دواسة الوقود عند الضغط عليها

الثلاثاء 07/أبريل/2020 - 10:30 م
صدى البلد
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كريم عاطف

البعض من سائقى السيارات عند قيامهم بالضغط على دواسة الوقود يجدون انه لا توجد استجابة منها ، وهذا يسبب لهم خطر كبير وقلق ايضا اثناء القيادة .


فهذه المشكلة تنتج مع الوقد وقدم موديل السيارة ، وهناك عدد من الأسباب تؤدي إلى حدوث هذه المشكلة وخلال السطور التالية نتعرف على 5 أسباب لحدوثها .

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أولا : نفاذ الوقود ، وفي حال نفاذه في الخزان فإنه يؤدي إلى توقف إمداد المحرك بالبنزين اللازم لعملية الاحتراق والسير، ما يؤدي إلى عدم استجابة دواسة الوقود للضغط وتوقف السيارة بالكامل .

 

ثانيا : مضحة الوقود ، إذا تعرضت المضخة إلى الانسداد أو التلف، فلن تستطيع القيام بوظيفتها من ضخ الوقود من خزان الوقود للمحرك بانتظام، ما يؤدي لعدم استجابة دواسة البنزين، وقد يصل الأمر لتوقف السيارة بالكامل.


ثالثا : فلتر البنزين ، عدم تغييره بشكل منتظم يؤدي إلى انسداده وتلفه، وهو ما يضعف مرور البنزين من خزان الوقود إلى غرفة الاحتراق في المحرك.


رابعا: تلف البوجيهات ، في حال ضعفها أو تلفها فإنها تفقد وظيفتها من القيام بإشعال خليط البنزين والهواء في غرفة الاحتراق في المحرك، ما يفقد المحرك قوته ويؤدي إلى عدم استجابة دواسة البنزين.


خامسا : فلتر الهواء، عدم تنظيفه أو تغييره لفترة طويلة يؤدي إلى انسداده وتلفه، ما يؤدي إلى صعوبة دخول الهواء النقي لغرفة الاحتراق في المحرك.

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