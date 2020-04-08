اليوم .. التضامن تبدأ صرف المعاشات لمن يزيد معاشه على 2000 جنيه

تبدأ وزارة التضامن الاجتماعي اليوم الأربعاء صرف المعاشات للشريحة الاخيرة من معاشات ابريل لمن يتقاضون معاش أكثر من 2000 جنيه، حيث تقرر الصرف لها خلال يومى الأربعاء والخميس (8 و9) إبريل، في حين يتم الصرف بداية من الأحد ١٢ إبريل لكل من لم يقم بصرف معاشه خلال المدة المحددة له .





كما تقرر إلغاء الرسوم والعمولات المطبقة على رسم السحب من الصرافات الآلية لمدة 6 أشهر لتشجيع أصحاب المعاشات على السحب من ماكينات الصرف الآلي وتخفيف التكدس في منافذ الهيئة أو مكاتب البريد مع توفير صارفات آلية متنقلة للتيسير على أصحاب المعاشات، و السماح لكافة البطاقات التي كانت متوقفة بسبب عدم القيام بعملية تحديث البيانات والتنشيط التي يتم إجراؤها كل 6 أشهر دون توقف أو طلب إعادة التنشيط خلال الأشهر الثلاث القادمة أيضًا.





وكانت وزيرة التضامن الاجتماعي قد وجهت رؤساء صندوقي التأمين الاجتماعي باتخاذ كافة الاستعدادات اللازمة لبدء صرف معاشات شهر إبريل لما يزيد على 8.36 مليون قائم بالصرف، بقيمة إجمالية 15.28 مليار جنيها، وفقا لمجموعة من الإجراءات والتدابير الاحترازية التي اتخذتها الوزارة للتيسير على أصحاب المعاشات ومنع التكدس في منافذ الصرف، والتي تضمنت آلية لتقسيم أصحاب المعاشات على أيام متفرقة طوال الأسبوع الأول من شهر إبريل على أن يتم تحويل كافة المعاشات المحولة على البنوك اعتبارا من اليوم الأول من شهر ابريل.