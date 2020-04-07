بالمشاركة المجتمعية.. مستشفيات الشرقية تتسلم أجهزة تنفس صناعي وأسرة لمواجهة فيروس كورونا

توجة الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، بالشكر والتقدير للجهود المبذولة من رجال المجتمع المدني بالمحافظة، في ظل الظروف الاستثنائية الراهنة، لتطوير ورفع كفاءة الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين بالمستشفيات التابعة لمديرية الشئون الصحية.

وأكد "مسعود" انه تم اليوم دعم مستشفي الإبراهيمية المركزي وللمرة الثانية خلال ٢٤ ساعة بجهاز آخر للتنفس الصناعي، و منظار حنجري، ودعم مستشفي فاقوس النموذجي، بجهاز تنفس صناعي، بجانب دعم مستشفي الأمراض الصدرية بالزقازيق بـ١٠ أسرة فاولر، و ١٠ مينتور للعناية المركزة، مع دعم مستشفي الحسينية المركزي بكمية من المستلزمات الطبية.

ووجه وكيل الوزارة مديري المستشفيات، بسرعة إنهاء الإجراءات ودخول الأجهزة والمستلزمات الطبية الخدمة مباشرة، لخدمة المرضي بالمستشفي





وأثني وكيل الوزارة على الدور والتعاون المثمر من رجال المجتمع المدني، والمؤسسات المجتمعية، ومشاركة أعضاء مجلس النواب، لرفع كفاءة الخدمة الطبية المقدمة للمواطنين.

من جانبه فقد أكد "حاتم عبد العزيز" أحد المتبرعين بالأجهزة في تصريح خاص لموقع صدي البلد أنه من المقرر أن يتم تسليم جهاز تنفس صناعي آخر لمستشفي الصدر بمدينة الزقازيق عقب وصول أول جهاز الى مستشفى الإبراهيمية لكي يكون في خدمة جميع أهالي المحافظة .

وأضاف "عبد العزيز" أن ذلك أقل شئ يمكن أن يتم تقديمه للدولة ولجميع أهالي المحافظة من أجل الوقوف مع الدولة المصرية خلال تلك الفترة بالإضافة إلى حرصت على توفير كميات كبيرة من المطهرات وأدوات التطهير والتعقيم لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد.