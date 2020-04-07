نائب وزير السياحة تكشف مدى الاهتمام بالعاملين فى ظل أزمة كورونا .. فيديو

قالت الدكتورة غادة شلبي نائب وزير السياحة والآثار ، إن منذ انتشار فيروس كورونا وهناك تأثير سلبي على السياحة وبعدها توجهت اهتماماتنا إلى العاملين في قطاع السياحة بشكل عام .





وأضافت شلبي خلال مداخلة هاتفية في برنامج حضرة المواطن المذاع علي قناه الحدث ، أن توجه وزارة السياحة كان للحفاظ علي صحة العاملين كما انه عند ظهور أى حالة من فيروس كورونا في اي مكان سياحي كنا نراعي الإجراءات الصحية للعاملين للحفاظ علي صحتهم.





وأوضحت أن بعد توقف السياحة هناك بعض المنشآت من الممكن أن تقوم بإجراءات سلبية تجاه العاملين .





وتابعت: أن الوزارة تؤكد على استمرار العاملين في أعمالهم حتى لا تتأثر دخولهم بالسلب خلال هذه الفترة .





واستكملت: أن هناك توجيهات من الرئيس السيسي علي القيام بإجراءات مشددة للحفاظ على العمالة .