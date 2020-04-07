AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

نجم النصر السعودي: فيريرا أفضل مدرب دربني في مسيرتي المهنية

الثلاثاء 07/أبريل/2020 - 10:31 م
جوزفالدو فيريرا
جوزفالدو فيريرا
Advertisements
إسماعيل محمود
أكد البرازيلي مايكون بيريرا، مدافع نادي النصر السعودي، اليوم الثلاثاء، أن البرتغالي جوزفالديو فيريرا، المدير الفني لنادي سانتوس البرازيلي، ونادي الزمالك السابق، هو أفضل من دربه في مسيرته المهنية.

وقال بيريرا في تصريحات لشبكة فوكس سبورتس العالمية: فيتوريا مدرب النصر ليس أفضل مدرب دربني وليس صاحب فضل علي في مسيرتي المهنية، بل جوسفالدو فيريرا، والذي ساهم في ما وصلت إليه الآن، بفضل تعليماته ونصائحه على المستوى الفني والشخصي، بعد أن تعاقد معي للإنضمام لنادي بورتو البرتغالي."

وأضاف بيريرا:" أعلن أن نتائجه مع نادي سانتوس في الوقت الحالي لا تسير بشكل جيد، لكنني أطالب الجماهير هناك بالصبر لأن الأجواء في أوروبا مختلفة عن البرازيل.

وسبق لجوسفالدو بيريرا تدريب نادي الزمالك، وقاده لتحقيق لقب الدوري المصري، قبل الرحيل لنادي السد القطري.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الدوري السعودي.. حمد الله يقود النصر أمام الفتح

مفاجأة جديدة لجماهير النصر السعودي بشأن مدرب الفريق

حقيقة وفاة مدرب الزمالك السابق بسبب كورونا

رحيل مدرب النصر السعودي

مفاجأة مدوية لجماهير النصر السعودي بشأن مدرب الفريق

الدوري السعودي.. طلبات فيتوريا أوامر لتجديد تعاقده مع النصر

ترشيحاتنا

محافظة الجيزة تفرض حجرا صحيا على قرية المعتمدية بكرداسة

الأهلي ورمضان صبحى أكبر المستفيدين.. قرار عاجل من فيفا بسبب فيروس كورونا

الصحة: ارتفاع حالات الشفاء من مصابي فيروس كورونا إلى 276 وخروجهم من مستشفى العزل

الصحة: تسجيل 128 حالة إيجابية جديدة لفيروس كورونا.. و9 حالات وفاة

السيسي يزف بشري للمصريين حول أجهزة التنفس الصناعي

خطاب عاجل للمديريات.. ماذا قالت وزارة التربية والتعليم عن المشروعات البحثية اليوم؟

AdvertisementS

بفرمان من الفيفا.. أحمد فتحي وشريف اكرامي مستمران مع الأهلي حتى إشعار آخر

أخبار الرياضة.. قرار عاجل من الفيفا يخص الأهلي ورمضان صبحي

محمود كهربا يكفر عن أخطائه ويعتذر للجميع .. شاهد ماذا قال

أخبار النادي الأهلي اليوم .. عقد فتحي وإكرامي مستمر .. وتولي الجوكر منصب في القلعة الحمراء

الأهلي ورمضان صبحى أكبر المستفيدين.. قرار عاجل من فيفا بسبب فيروس كورونا

أخبار نادي الزمالك.. حقيقة رحيل عواد.. اتحاد الكرة يرد على مرتضى منصور بشأن إلغاء الدوري

حسام عاشور يكشف مفاجآت عن إنهاء مسيرته مع الأهلي.. فيديو

أول فيديو لثاني مدرب مصري يصاب بفيروس كورونا من داخل مستشفى العزل.. شاهد

الصحة العالمية تحسم مصير مباراتي الأهلي والزمالك بنصف نهائى أبطال إفريقيا

مدرب الأهلي السابق يكشف حقيقة تولي أحمد فتحي منصبا في القلعة الحمراء

لهذا السبب.. إبراهيم فايق يحذر من منح لقب الدوري لـ الأهلي.. فيديو

حسام عاشور يرفض الاعتزال ويلمح لاستكمال مشواره خارج الأهلي.. فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بـ القفطان المغربى.. نسرين طافش تثير الجدل بالأحمر النارى.. شاهد

متشيليش هم الحظر.. خال العيال يحذر من تناول السكر قبل السنة لهذا السبب

بـ فستان زفاف.. ندى موسى تثير الجدل بإطلالتها على السوشيال ميديا.. شاهد