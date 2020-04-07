نجم النصر السعودي: فيريرا أفضل مدرب دربني في مسيرتي المهنية





وقال بيريرا في تصريحات لشبكة فوكس سبورتس العالمية: فيتوريا مدرب النصر ليس أفضل مدرب دربني وليس صاحب فضل علي في مسيرتي المهنية، بل جوسفالدو فيريرا، والذي ساهم في ما وصلت إليه الآن، بفضل تعليماته ونصائحه على المستوى الفني والشخصي، بعد أن تعاقد معي للإنضمام لنادي بورتو البرتغالي."





وأضاف بيريرا:" أعلن أن نتائجه مع نادي سانتوس في الوقت الحالي لا تسير بشكل جيد، لكنني أطالب الجماهير هناك بالصبر لأن الأجواء في أوروبا مختلفة عن البرازيل.





وسبق لجوسفالدو بيريرا تدريب نادي الزمالك، وقاده لتحقيق لقب الدوري المصري، قبل الرحيل لنادي السد القطري.

أكد البرازيلي مايكون بيريرا، مدافع نادي النصر السعودي، اليوم الثلاثاء، أن البرتغالي جوزفالديو فيريرا، المدير الفني لنادي سانتوس البرازيلي، ونادي الزمالك السابق، هو أفضل من دربه في مسيرته المهنية.