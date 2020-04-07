أمانة المرأة بمستقبل وطن تقدم 4 أجهزة أكسجين لمستشفيات أسيوط

قالت الدكتورة عبير فاروق مراد عضو أمانة المرأة المركزية بحزب مستقبل وطن، إن مبادرة أمانة المرأة المركزية بالتبرع بعدد 4 أجهزة توليد أكسجين لمستشفيات الصحة بأسيوط لاستخدامها في علاج فيروس كورونا كتبرع عيني لخدمة أهل أسيوط بالتعاون مع أمانة أسيوط يأتي في إطار دعم الدولة في مواجهة فيروس كورونا المستجدة.



وأوضحت الدكتورة عبير فاروق مراد إن العالم يمر بأوقات غير مسبوقة غيرت حياتنا اليومية، ويجب أن نتكاتف جميعاَ حتى نتجاوز هذه المحنة فالمسؤولية تقع علي عاتق الجميع، وعلينا أن نتكاتف لكي نتخطى الوضع الراهن الذي وجدنا أنفسنا فيه.





ودعت الدكتورة عبير فاروق مراد الجميع بتقديم المساعدة والمساندة للدولة المصرية من خلال التبرع بالمعدات والمستلزمات الطبية أو المواد العينية أو المادية خاصة لما نلمسه جميعًا لما تقدمه الدولة من دعم ورعاية صحية.





يأتي ذلك تحت رعاية المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس حزب مستقبل وطن، وتنفيذا لتوجيهات المهندس أشرف رشاد الشريف، الأمين العام والنائب الأول لرئيس الحزب، وتحت إشراف النائب ياسر عمر، أمين الحزب بأسيوط، والنائبة رشا رمضان، أمينة المرأة بالحزب.





وقامت الدكتورة عبير فاروق مراد بتسليم عدد 4 أجهزة توليد أكسجين للدكتور محمد زين الدين وكيل وزارة الصحة بأسيوط بحضور الدكتور علي مهران الأمين المساعد للحزب بأسيوط.





وقال الدكتور محمد زين وكيل وزارة الصحة بأسيوط أنني اشكر جهود حزب مستقبل وطن بأسيوط في تقديم المساعدات العينية لخدمة أهل أسيوط في كل الأزمات موضحا أن تقديم مثل هذه الأجهزة في ذلك التوقيت الذي يجب علي الجميع ان يتكاتف مع الدولة لمواجهة هذا الوباء شئ طيب ومجهود مشكور لأمانة الحزب بالمحافظة تحت قيادة المهندس ياسر عمر أمين الحزب الذي دائما يسخر نفسة لخدمة القطاع الصحي بالمحافظة علي مدار السنوات السابقة وذلك بتوفير اجهزة ومستلزمات طبية بالتعاون مع وزارة الصحة.





وقال الدكتور علي مهران أمين مساعد الحزب أن الحزب بالمحافظة قام بتقديم مجموعة مساعدات عينية سواء أجهزة ومعدات طبية أو أوقية وقفازات "كمامات" ومواد مطهرة تم توزيعها بمعرفة أمناء المراكز بالمحافظة منذ الاعلان عن الفيروس وأن المهندس ياسر عمر وضع خطة منذ اتخاذ الدولة إجراءات لمواجهة فيروس كورونا تمثلت في توفير مواد تطهير وتعقيم للمنشات في المدن والقرى وتوزيع مواد غذائية علي العمالة الغير منتظمة مستمرة حتى انتهاء الوباء.



