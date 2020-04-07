قبل إطلاقهما رسميًا .. تعرف على مواصفات هاتفي HONOR 30 وHONOR 30 PRO





وبحسب gizchina التقني، يأتى ذلك بعد إطلاق Honor 30S الأسبوع الماضي وتحقيقه لمبيعات خارقة، لدرجة أنه أربح الشركة 100 مليون يوان صني فى أول ثانية لطرحه للبيع أونلاين، ومن هنا كان القرار بطرح الهاتفين الأجدد بعد مرور أسبوع تحديدًا.





ونستعرض فيما يلى مواصفات الهاتفين :





1- Honor 30 Pro









يأتى Honor 30 Pro بشاشة قياس 6.57 بوصة من نوع OLED FH+، بالإضافة لثقب مزدوج فى أعلى يسار الشاشة للكاميرا الأمامية لصور السيلفي ومكالمات الفيديو.





زودت هونور هاتفها Honor 30 Pro بمعالج Kirin 990 5G القوي ثمانى النواة، مع ذاكرة وصول عشوائى رام سعتى 8 و 12 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية سعتي 128 و 256 جيجابايت، وإمكانية إضافة كارت ذاكرة خارجية.

ولعشاق التصوير جاء Honor 30 Pro بمستشعر سونى دقة 50 ميجابيكسل و 3 كاميرات ثلاثية دقة 40 و 12 و 8 ميجابيكسل، بالإضافة لفلاش قوي مزدوج من نوع LED، و كاميرا أمامية مزدوجة بدقة 32 و 8 ميجابيكسل.





وجاء ببطارية سعة 3900 ميللى أمبير تدعم الشحن السريع بقوة 40 وات، ويعمل على أحدث أنظمة أندرويد 10.0 مع واجهة تشغيل هونور Magic UI 3.1، ومن المتوقع أن يكون سعره حوالى 500 يورو.





2- Honor 30













وهو الشقيق الأصغر للنيخة الـ برو، حيث يأتى Honor 30 بشاشة قياس 6.57 بوصة من نوع IPS LCD ، بالإضافة لثقب مزدوج فى أعلى يسار الشاشة للكاميرا الأمامية لصور السيلفي ومكالمات الفيديو.



زودت هونور هاتفها Honor 30 بمعالج Kirin 990 5G القوي ثمانى النواة، مع ذاكرة وصول عشوائى رام سعتى 6 و 8 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية سعة 128 جيجابايت، وإمكانية إضافة كارت ذاكرة خارجية. ولعشاق التصوير جاء Honor 30 بكاميرا أساسية دقة 40 و 8 و 8 ميجابيكسل، بالإضافة لفلاش قوي مزدوج من نوع LED، و كاميرا أمامية مزدوجة بدقة 32 و 8 ميجابيكسل.

وجاء ببطارية سعة 4200 ميللى أمبير تدعم الشحن السريع بقوة 50 وات، ويعمل على أحدث أنظمة أندرويد 10.0 مع واجهة تشغيل هونور Magic UI 3.1، ومن المتوقع أن يكون سعره حوالى 430 يورو.