محمد عنتر يتحدى الزمالك ويرفض الرحيل في صفقة تبادلية

كشف مصدر مقرب من محمد عنتر صانع ألعاب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عن رفض اللاعب فكرة الدخول في أي صفقة تبادلية خلال فترة الانتقالات المقبلة.





وأكد المصدر، أن محمد عنتر ملتزم بتعاقده مع القلعة البيضاء، ويرى أنه لم يحصل على فرصته كاملة، وبالتالي ينتظر عودة النشاط والحصول على الفرصة، ويرفض نهائيا الدخول في أي صفقة تبادلية.





يذكر أن رئيس نادي الزمالك، أكد خلال تصريحات رسمية مؤخرًا، أن محمد عنتر متواجد مع الفريق ولا نية لرحيله كبيع نهائي.





وترددت أنباء فى الآونة الأخيرة بدخول محمد عنتر وبعض اللاعبين فى صفقة تبادلية مع نادي بيراميدز لضم دونجا وعمر جابر.





ويحتل الزمالك المركز الرابع برصيد 31 نقطة في الدوري المصري.