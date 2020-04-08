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رياضة

إكرامي الكبير يكشف كواليس قرار ابنه بالرحيل عن الأهلي.. فيديو

الأربعاء 08/أبريل/2020 - 12:32 ص
شريف إكرامي
شريف إكرامي
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حسن العمدة
أكد إكرامي الشحات، أسطورة النادي الأهلي، أنه كان يتمنى أن يختم ابنه شريف مسيرته الكروية داخل جدران القلعة الحمراء.

وقال "إكرامي" فى حديثه لبرنامج "البريمو"، مع الإعلامي محمد فاروق المذاع على قناة "Ten": "تحدث مع شريف خلال الفترة الماضية وكنت رافض قراره ولكنه أقنعني وفى النهاية تفاجأت بقراره وفى معظم المواقف كان يقنعني واقتنعت بأسباب رحيله عن الأهلي".

وأضاف: "شريف شخصية متزنة وعندما يتخذ القرار يكون بعد دراسة".

وكان بيراميدز قد توصل إلى اتفاق نهائى مع لاعبي الأهلي شريف إكرامى حارس المرمى وأحمد فتحي النجم المخضرم للانتقال إلى صفوفه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

ويحتل الأهلي صدارة الدوري المصري برصيد 49 نقطة بفارق 16 نقطة عن المقاولون العرب الذي يحتل المركز الثاني برصيد 33 نقطة .
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