إكرامي الكبير يكشف كواليس قرار ابنه بالرحيل عن الأهلي.. فيديو

أكد إكرامي الشحات، أسطورة النادي الأهلي، أنه كان يتمنى أن يختم ابنه شريف مسيرته الكروية داخل جدران القلعة الحمراء.





وقال "إكرامي" فى حديثه لبرنامج "البريمو"، مع الإعلامي محمد فاروق المذاع على قناة "Ten": "تحدث مع شريف خلال الفترة الماضية وكنت رافض قراره ولكنه أقنعني وفى النهاية تفاجأت بقراره وفى معظم المواقف كان يقنعني واقتنعت بأسباب رحيله عن الأهلي".





وأضاف: "شريف شخصية متزنة وعندما يتخذ القرار يكون بعد دراسة".



