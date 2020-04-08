عميد طب طنطا ينفي إصابة أي طبيب أو ممرضة بالمستشفى الفرنساوي بالكورونا .. والحالة المصابة لمندوبة بإحدى الشركات المتعاقدة مع المستشفى

اعلنت جامعة طنطا في بيان صحفي منذ قليل، ان غرفة الأزمات والكوارث بالمستشفيات الجامعية، رصدت حالة مصابة بفيروس كورونا، لإحدى السيدات تعمل مندوبة لأحدي الشركات المتعاقدة بالمستشفى التعليمي الجامعي، وتم اتخاذ كافة الاجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.





وأكد الدكتور أحمد غنيم عميد كلية طب طنطا ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية بجامعة طنطا أن الحالة لسيدة تعمل مندوبة لاحدي الشركات المتعاقدة مع المستشفى التعليمي الفرنساوي وليست طبيبة او ممرضة وتم نقلها لمستشفى العزل في كفر الزيات وتم اتخاذ كافة الإجراءات الطبية بسلامة الأطباء و الممرضين والممرضات والمرضي بمستشفيات جامعة طنطا وذلك تحت اشراف إدارة مكافحة العدوي والترصد الوبائي بالمستشفيات الجامعية ومديرية الصحة بالغربية.



